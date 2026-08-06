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Ukrajina: Nočné ruské útoky zabili najmenej šesť ľudí
Troch mŕtvych si vyžiadali útoky na mesto Balaklija v Charkovskej oblasti a ďalšie tri osoby zahynuli v Sumskej oblasti.
Autor TASR
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Charkov 6. augusta (TASR) - Pri ruských útokoch na Ukrajinu zahynulo v noci na štvrtok najmenej šesť ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia. Troch mŕtvych si vyžiadali útoky na mesto Balaklija v Charkovskej oblasti a ďalšie tri osoby zahynuli v Sumskej oblasti. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP a denníka Ukrajinska pravda.
Šéf vojenskej správy v Balakliji Vitalij Karabanov uviedol, že pri prvom ruskom útoku na rodinný dom zahynula žena. Druhý útok pripravil o život dvoch ľudí - muža a ženu. „Na miestach ruských útokov pracujú všetky príslušné zložky,“ uviedol Karabanov na sociálnej sieti Telegram.
V Sumskej oblasti si ruské útoky vyžiadali ďalšie tri obete. Polícia informovala, že útok navádzanými leteckými bombami na mesto Sumy zranil 12 ľudí, celkovo bolo v regióne zranených najmenej 19 osôb.
V Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny utrpelo ďalších šesť ľudí zranenia pri útoku ruského dronu na dodávku. Ďalší dvaja boli zranení pri samostatnom ruskom útoku v Dnepropetrovskej oblasti, informoval šéf tamojšej vojenskej správy Olexandr Hanža.
K útokom došlo deň po jednom z najničivejších ruských útokov na Kyjev a jeho okolie v tomto roku. Ruská armáda v noci na stredu zaútočila na ukrajinskú metropolu desiatkami balistických rakiet a dronov. Zahynulo najmenej 17 ľudí a ďalších 44 utrpelo zranenia.
Šéf vojenskej správy v Balakliji Vitalij Karabanov uviedol, že pri prvom ruskom útoku na rodinný dom zahynula žena. Druhý útok pripravil o život dvoch ľudí - muža a ženu. „Na miestach ruských útokov pracujú všetky príslušné zložky,“ uviedol Karabanov na sociálnej sieti Telegram.
V Sumskej oblasti si ruské útoky vyžiadali ďalšie tri obete. Polícia informovala, že útok navádzanými leteckými bombami na mesto Sumy zranil 12 ľudí, celkovo bolo v regióne zranených najmenej 19 osôb.
V Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny utrpelo ďalších šesť ľudí zranenia pri útoku ruského dronu na dodávku. Ďalší dvaja boli zranení pri samostatnom ruskom útoku v Dnepropetrovskej oblasti, informoval šéf tamojšej vojenskej správy Olexandr Hanža.
K útokom došlo deň po jednom z najničivejších ruských útokov na Kyjev a jeho okolie v tomto roku. Ruská armáda v noci na stredu zaútočila na ukrajinskú metropolu desiatkami balistických rakiet a dronov. Zahynulo najmenej 17 ľudí a ďalších 44 utrpelo zranenia.