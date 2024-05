O prijatie do ukrajinskej armády žiada vyše 3000 väzňov

Kyjev 21. mája (TASR) – Niekoľko tisíc ukrajinských väzňov prejavilo záujem o vstup do armády na základe nedávno schváleného zákona. Oznámila to v utorok vláda v Kyjeve, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.



Ukrajina zápasí s vážnym nedostatkom munície a vojakov na bojisku, čo umožnilo ruským silám postúpiť na východnom a severnom fronte. Podľa nového zákona môžu do armády nastúpiť niektoré kategórie odsúdencov, ktorým zostáva odpykať menej ako tri roky z trestu. Väzňov v bojoch už od začiatku invázie na Ukrajine využíva Rusko.



"Je to viac ako 3000 ľudí. Predpovedali sme to pred prijatím tohto zákona," povedala námestníčka ukrajinského ministra spravodlivosti Olena Vysocká o počte väzňov, ktorí podali žiadosť o prijatie do ozbrojených síl.



Doplnila, že podľa úradov by v armáde mohlo slúžiť 20.000 v súčasnosti väznených osôb, z ktorých dosiaľ 4500 "vyjadrilo záujem".



Dobrovoľne mobilizovaných väzňov podmienečne prepustia, nedostanú milosť ako v Rusku. Nový ukrajinský zákon neumožňuje nastúpiť do armády okrem iných väzňom odsúdeným za sexuálne násilie, zabitie dvoch alebo viacerých ľudí či za závažnú korupciu, no tiež bývalým vysokopostaveným štátnym predstaviteľom.