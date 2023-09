Video údajne zachytilo zničenie tanku Challenger 2 na Ukrajine

Kyjev 5. septembra (TASR) - Na sociálnych sieťach sa šíri video, ktoré údajne zachytáva zničenie britského tanku Challenger 2 na Ukrajine. V prípade potvrdenia autenticity záberov by išlo o vôbec prvé zaznamenané zničenie tohto tanku počas bojov, informovali spravodajská televízia Sky News a denník The Guardian.



Na začiatku videa, ktoré je natočené z pohybujúceho sa auta, vidieť hustým dymom zahalený tank s hlavňou charakteristickou pre Challenger 2. Aj viacerí vojenskí experti potvrdili, že ide o Challenger, no zatiaľ nie je jasné, kde a kedy bolo video natočené a čo spôsobilo výbuch, ktorý tank údajne zničil.



Osoby, ktorých hlasy sú zachytené na videu, hovoria a nadávajú po ukrajinsky. Záznam sa začal na internete šíriť v noci na utorok.



Podľa televízie Sky News bol údajne natočený v juhoukrajinskej Záporožskej oblasti, kde sa ukrajinskí vojaci v rámci pokračujúcej ofenzívy snažia oslobodiť územia okupované Ruskom. Miesto vzniku záberov bezprostredne nebolo možné lokalizovať.



Od nasadenia do služby v roku 1994 nebol v boji zničený ešte nijaký Challenger 2. Jeden takýto tank bol síce zničený už v roku 2003 v Iraku, ale v dôsledku paľby do vlastných radov. Bojových vozidiel tohto typu bolo totiž vyrobených len relatívne malé množstvo a doposiaľ boli len zriedka nasadzované v bojových operáciách.



Británia dodala Ukrajine začiatkom tohto roka 14 tankov Challenger 2. Doposiaľ však nebolo známe, nakoľko intenzívne sú nasadzované na frontovej línií, píše Guardian.



Podľa denníka boli tieto britské tanky pridelené ukrajinskej 82. výsadkovej útočnej brigáde, ktorá bola v auguste nasadená do bojov pri obci Robotyne v Záporožskej oblasti. Práve tam sa Ukrajine podľa vlastných slov podarilo cez víkend prelomiť prvú líniu obrany ruských okupačných síl.



Británia má celkovo k dispozícii 213 tankov Challenger 2, z ktorých je aktuálne do bojov možné nasadiť 157. Okrem Británie tieto tanky v súčasnosti využívajú len Ukrajina a Omán.