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Ukrajina: Obmedzenia systému Starshield pretrvávajú
Starshield podľa Sienika pomohol zachrániť nespočetné množstvo životov na Ukrajine tým, že jej umožnil efektívne sa brániť proti ruským dronom.
Autor TASR
Kyjev/Washington 25. novembra (TASR) - Ukrajina má naďalej obmedzený prístup k americkému satelitnému systému Starshield a doteraz jej nikto nevysvetlil, kto o zavedení daných obmedzení rozhodol. V utorok to na sieti X uviedol chargé d'affaires ukrajinského veľvyslanectva vo Washingtone Denys Sienik. Pretrvávajúce problémy potvrdil predtým aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informuje TASR.
Ukrajina, ktorá sa od februára 2022 bráni ruskej agresii, počas vojny využíva civilnú službu Starlink aj jej vojenský ekvivalent Starshield.
Obe technológie, ktoré navrhla spoločnosť SpaceX miliardára Elona Muska, majú spoločnú satelitnú konšteláciu, poskytujú však odlišné služby a možnosti. Na Starshield, ktorý kontroluje vláda USA, sa ukrajinská armáda spolieha pri komunikácii na bojisku.
„Obmedzenia systému Starshield na Ukrajine vytvorili začarovaný kruh: žiadna z kľúčových zainteresovaných strán nedokázala objasniť, kto prijal rozhodnutie o zavedení týchto obmedzení,“ uviedol ukrajinský diplomat. Varoval, že neriešením situácie rastie riziko, že „stratí pozornosť tých, ktorí ju vedia napraviť“.
Starshield podľa Sienika pomohol zachrániť nespočetné množstvo životov na Ukrajine tým, že jej umožnil efektívne sa brániť proti ruským dronom. „Nemôžeme si dovoliť prijať narušenie tak dôležitej služby, akou je Starshield, len ako ďalší incident a jednoducho to nechať tak,“ zdôraznil.
Zelenskyj v rozhovore pre agentúru Bloomberg odvysielanom v pondelok neskoro večer povedal, že využívanie systému Starshield je naďalej obmedzené v oblastiach okupovaných Ruskom, čo podľa neho komplikuje obranyschopnosť Ukrajiny.
„Samotná Amerika sa dostáva do veľmi nepríjemnej situácie. Z politického hľadiska to vyzerá, akoby postupovala rovnako ako (ruský prezident Vladimir) Putin, ktorý chce Ukrajinu prinútiť, aby kapitulovala,“ poznamenal ukrajinský líder.
Ukrajina, ktorá sa od februára 2022 bráni ruskej agresii, počas vojny využíva civilnú službu Starlink aj jej vojenský ekvivalent Starshield.
Obe technológie, ktoré navrhla spoločnosť SpaceX miliardára Elona Muska, majú spoločnú satelitnú konšteláciu, poskytujú však odlišné služby a možnosti. Na Starshield, ktorý kontroluje vláda USA, sa ukrajinská armáda spolieha pri komunikácii na bojisku.
„Obmedzenia systému Starshield na Ukrajine vytvorili začarovaný kruh: žiadna z kľúčových zainteresovaných strán nedokázala objasniť, kto prijal rozhodnutie o zavedení týchto obmedzení,“ uviedol ukrajinský diplomat. Varoval, že neriešením situácie rastie riziko, že „stratí pozornosť tých, ktorí ju vedia napraviť“.
Starshield podľa Sienika pomohol zachrániť nespočetné množstvo životov na Ukrajine tým, že jej umožnil efektívne sa brániť proti ruským dronom. „Nemôžeme si dovoliť prijať narušenie tak dôležitej služby, akou je Starshield, len ako ďalší incident a jednoducho to nechať tak,“ zdôraznil.
Zelenskyj v rozhovore pre agentúru Bloomberg odvysielanom v pondelok neskoro večer povedal, že využívanie systému Starshield je naďalej obmedzené v oblastiach okupovaných Ruskom, čo podľa neho komplikuje obranyschopnosť Ukrajiny.
„Samotná Amerika sa dostáva do veľmi nepríjemnej situácie. Z politického hľadiska to vyzerá, akoby postupovala rovnako ako (ruský prezident Vladimir) Putin, ktorý chce Ukrajinu prinútiť, aby kapitulovala,“ poznamenal ukrajinský líder.