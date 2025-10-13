< sekcia Zahraničie
Ukrajina obmedzí dodávky elektrickej energie v siedmich oblastiach
Autor TASR
Kyjev 13. októbra (TASR) - Ukrajina v pondelok oznámila, že obmedzí spotrebu energie v najmenej siedmich oblastiach krajiny v reakcii na sériu nedávnych ruských leteckých útokov na energetické zariadenia v krajine. Agentúra AFP o tom informovala s tým, že plánované výpadky elektrickej energie pre civilné obyvateľstvo znížia tlak na elektrickú sieť v krajine, píše TASR.
„V dôsledku zložitej situácie v ukrajinskom energetickom systéme spôsobenou predchádzajúcimi ruskými útokmi boli zavedené núdzové výpadky elektrickej energie“ v siedmich regiónoch, uviedlo ministerstvo energetiky na sociálnych sieťach.
Podľa AFP ukrajinský rezort uviedol najmä územia v strednej časti a na východe Ukrajiny, a to vrátane Doneckej oblasti, kde orgány vyzvali civilistov, aby opustili oblasť pre cielené útoky na tamojšiu elektrickú sieť.
Ministerstvo dodalo, že obmedzenia sa budú týkať len priemyselných odberateľov v Záporožskej oblasti, ktorá je čiastočne okupovaná ruskými silami a kde sa nachádza najväčšia jadrová elektráreň v Európe. Čiastočné obmedzenia budú zavedené aj v Kirovohradskej oblasti.
Kremeľ v uplynulých týždňoch eskaloval letecké útoky na ukrajinské energetické zariadenia a železničnú sieť a zopakoval tak cielenú bombardovaciu operáciu z predchádzajúcich troch zím, ktorá pripravila milióny ľudí o kúrenie, pripomína AFP.
Moskva od začiatku vojny s Ukrajinou vo februári 2022 po takýchto útokoch zvyčajne tvrdí, že jej cieľom boli energetické zariadenia, ktoré podporujú ukrajinskú armádu.
