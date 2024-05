Ukrajina obnoví konzulárne služby pre bojaschopných mužov v zahraničí

Kyjev 18. mája (TASR) - Ukrajina s platnosťou od soboty obnovuje poskytovanie konzulárnych služieb pre mužov v bojaschopnom veku, nachádzajúcich sa v zahraničí, oznámil Kyjev. TASR informuje podľa agentúr AFP a Reuters.



Nový zákon o mobilizácii, ktorý ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podpísal ešte v polovici apríla, vstupuje do platnosti v sobotu. Zaväzuje mužov podliehajúcich brannej povinnosti - teda vo veku od 18 do 60 rokov -, aby do 60 dní aktualizovali svoje údaje na vojenských správach, zvyšuje platy dobrovoľníkom a sprísňuje tresty za vyhýbanie vojenskej službe.



Ukrajinské úrady zablokovali mužom vo veku od 18 do 60 rokov v zahraničí prístup ku konzulárnym službám po tom, čo ich tamojší minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba kritizoval, že doma na frontovej línii za seba nechávajú bojovať krajanov. Tento krok vyvolal vlnu kritiky a ovplyvnil aj žiadosti o obnovenie platnosti cestových dokladov. Všeobecne sa považoval za úsilie prinútiť ukrajinských mužov k návratu domov v dôsledku nedostatku vojakov v armáde.



Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí však v piatok uviedlo, že od soboty obnoví konzulárne služby za predpokladu, že muži budú mať aktuálne vojenské doklady. Rezort diplomacie v Kyjeve spresnil, že "inštruoval zahraničné diplomatické misie, aby opäť začali prijímať žiadosti o konzulárne služby od mužov v bojaschopnom veku, ktoré boli prerušené 23. apríla".



Na základe kontroverzného mobilizačného zákona tiež ukrajinskí muži v zahraničí budú mať prístup ku konzulárnym službám len v tom prípade, že predložia aktuálne vojenské registračné doklady, dodalo ministerstvo zahraničných vecí v Kyjeve.



Milióny Ukrajincov, zväčša žien a detí, z krajiny ušlo po tom, čo Rusko vo februári 2022 vojensky napadlo Ukrajinu. Aj keď existujú isté výnimky, väčšine ukrajinských mužov vo veku od 18 do 60 rokov nebolo umožnené opustiť krajinu na základe stanného práva. Obmedzenie konzulárnych služieb sa však dotklo aj mnohých Ukrajincov, ktorí žili v zahraničí dlhší čas ešte pred začiatkom vojny.



Za hranicami žijú státisíce Ukrajincov v bojaschopnom veku, kým ukrajinská armáda bojuje s akútnym nedostatkom vojakov, píše Reuters. K januáru 2024 žilo v krajinách Európskej únie približne 4,3 milióna Ukrajincov, z čoho je zhruba 860.000 dospelých mužov, vyplýva z údajov európskeho štatistického úradu Eurostat.