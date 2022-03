Ukrajina obnovila dodávku elektriny do jadrovej elektrárne v Černobyli

Kyjev 13. marca (TASR) - Dodávka elektriny do vyradenej ukrajinskej atómovej elektrárne Černobyľ, ktorú ruské sily obsadili v prvých dňoch invázie, bola obnovená. Oznámil to v nedeľu ukrajinský minister energetiky Herman Haluščenko, ktorého cituje tlačová agentúra AFP.



"Vďaka neuveriteľnému úsiliu ukrajinských špecialistov na energetiku sa našim jadrovým inžinierom a elektrotechnikom podarilo vrátiť energiu do jadrovej elektrárne v Černobyli, ktorej sa zmocnil ruský okupant. Naši ukrajinskí energetici, riskujúc vlastné zdravie a životy, dokázali odvrátiť riziko možnej jadrovej katastrofy, ktorá hrozila celej Európe," uviedol Haluščenko.



V Černobyli, mieste najzávažnejšej jadrovej katastrofy v dejinách, bola v stredu prerušená dodávka elektriny, hoci jadrový dozorný orgán OSN - Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) - uviedol, že to "nemá žiadny kľúčový vplyv na bezpečnosť". Výbuch v černobyľskej jadrovej elektrárni v roku 1986 spôsobil rozptýlenie rádioaktívneho mraku nad Európou.



Ruské sily 4. marca ostreľovali a obsadili tiež atómovú elektráreň v meste Záporožie, ktorá je najväčšou prevádzkou svojho druhu v Európe. Útok spôsobil požiar, čo vyvolalo obavy z ďalšej jadrovej katastrofy. Ruskí inžinieri dorazili do Záporožia začiatkom tohto týždňa, aby skontrolovali úroveň radiácie.



Ukrajinská rozviedka tvrdí, že Rusko má v pláne spáchať v tzv. vylúčenej zóne jadrovej elektrárne v Černobyli teroristický čin, z ktorého sa následne pokúsi obviniť Ukrajinu.



MAAE upozornila, že nie je schopná obnoviť komunikáciu so systémami nainštalovanými na monitorovanie jadrového materiálu a aktivít v elektrárňach v Černobyli a Záporoží. K prerušeniu prenosu dát došlo po tom, ako oba objekty obsadili ruskí vojaci.