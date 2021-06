Ukrajina obnovila komisiu preverujúcu kandidátov na sudcov

Kyjev 29. júna (TASR) - Ukrajinský parlament schválil v utorok zákon, na základe ktorého bude obnovená špeciálna komisia preverujúca spôsobilosti kandidátov na vymenovanie za sudcov. Jej činnosť bola pozastavená v roku 2019 rozhodnutím ústavného súdu, informovala agentúra Reuters.



Obnovená komisia bude preverovať bezúhonnosť a kvalifikáciu potencionálnych sudcov. Americké veľvyslanectvo v Kyjeve schválenie novej legislatívy uvítalo ako "dôležitý krok na ceste k rozsiahlej reforme súdnictva" na Ukrajine.



Americká diplomatická misia na Twitteri uviedla, že "USA sú pripravené podporiť Ukrajinu pri implementácii zákona a realizácii tejto historickej príležitosti na obnovenie ukrajinského súdneho systému".



Ako uvádza agentúra Reuters, zahraniční partneri Ukrajiny sa usilovali o to, aby za účelom zaistenia transparentnosti boli do procesu opätovného zriadenia komisie zapojení aj ich zástupcovia. Okrem toho požadovali možnosť rozhodovať o prípadnom odmietnutí kandidátov na sudcov, ktorých by považovali za nevyhovujúcich.



Takúto možnosť pôvodný návrh zákona nezahŕňal. V druhom a poslednom čítaní ukrajinskí zákonodarcovia k predmetnému zákonu schválili dodatok, ktorý zahraničným expertom dáva rozhodujúce právomoci pri výbere členov predmetnej komisie. Ako uvádza agentúra Ukrinform, komisia bude mať 16 členov, z ktorých osem je menovaných spomedzi súčasných alebo bývalých sudcov.



Ukrajina sa podľa agentúry Reuters zaviazala k reforme súdnictva v snahe čeliť hlboko zakorenenej korupcii, a vytvoriť tak transparentnejšie a predvídateľnejšie prostredie pre investorov.



Podľa marcového prieskumu think-tanku Razumkov Center ukrajinskej justícii nedôveruje takmer 79 percent Ukrajincov. Naopak kladný postoj k nej vyjadrilo iba 12,4 percent respondentov.