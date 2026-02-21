< sekcia Zahraničie
Ukrajina obvinila Maďarsko a Slovensko z „vydierania“
Autor TASR
Kyjev 21. februára (TASR) – Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí v sobotu uviedlo, že odsudzuje „ultimáta a vydieranie“ zo strany vlád Maďarska a Slovenska, ktoré pohrozili zastavením dodávok elektriny na Ukrajinu, ak Kyjev neobnoví prísun ruskej ropy. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters a vyhlásenia ukrajinského ministerstva.
Dodávky ropy na Slovensko a do Maďarska sa podľa Ukrajiny zastavili v dôsledku ruského dronového útoku na ropovod Družba na západe krajiny 27. januára. Maďarsko a Slovensko obviňujú z pretrvávajúceho zastavenia tranzitu ropy Ukrajinu.
Predseda vlády SR Robert Fico v sobotu vyhlásil, že požiada slovenské firmy o zastavenie núdzových dodávok elektriny na Ukrajinu, ak ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj neobnoví do pondelka (23. 2.) tok ropy cez ropovod Družba na Slovensko. Podobne sa pred niekoľkými dňami vyjadril maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý tiež uviedol, že Budapešť bude blokovať pôžičku Európskej únie pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur.
„Ukrajina odmieta a odsudzuje ultimáta a vydieranie zo strany vlád Maďarska a Slovenskej republiky v súvislosti s dodávkami energií medzi našimi krajinami,“ uviedlo vo večernej reakcii ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí. „Ultimáta by mali byť poslané Kremľu a určite nie Kyjevu,“ zdôraznilo vo vyhlásení.
Rezort tiež označil vyjadrenia z Budapešti a Bratislavy za „provokatívne, nezodpovedné a ohrozujúce energetickú bezpečnosť celého regiónu“ s tým, že „nahrávajú agresorovi, no tiež poškodzujú ich vlastné energetické spoločnosti, ktoré dodávajú energiu na komerčnej báze“.
Ukrajina podľa vyhlásenia nepretržite informuje o následkoch škôd spôsobených ruskými útokmi na ropovod Družba Európsku komisiu i vlády Maďarska a Slovenska. Opravy ropovodu pokračujú a Ukrajina navrhla alternatívne trasy dodávok neruskej ropy do oboch krajín, pričom vo svetle vyhlásení maďarskej a slovenskej vlády zvažuje aktivovanie mechanizmu skorej výstrahy z asociačnej dohody Ukrajiny a EÚ, dodalo ukrajinské ministerstvo.
