Ukrajina obvinila Rusko z marenia obilnej dohody, prepravu prerušili

New York/Londýn 12. apríla (TASR) - Organizácia Spojených národov v noci na stredu potvrdila, že v utorok bola prerušená preprava obilnín na základe dohôd uzavretých medzi Ruskom, Ukrajinou, Tureckom a OSN, ktoré umožnili obnoviť prepravu obilia z Ukrajiny na svetové trhy. Informovala o tom britská stanica BBC.



Podľa hovorcu generálneho tajomníka OSN Stéphana Dujarrica k prerušeniu prepravy došlo po tom, ako Spoločné koordinačné centrum (JCC) v Istanbule nemohlo "vykonať inšpekcie, pretože (signatárskym) stranám trvalo dlhšie, kým dosiahli dohodu o operačných prioritách." Hovorca dodal, že pokračovanie kontrol je naplánované na stredu, informuje TASR.



Námestník ukrajinského ministra pre infraštruktúru Jurij Vaskov medzičasom pre britský denník Guardian povedal, že dôvodom na zastavenie kontrol bolo konanie Ruska.



Uviedol, že Ukrajina poskytla JCC zoznam troch lodí so suchým nákladom, ktoré mali byť skontrolované, ale ruská strana tieto lode vyškrtla a zaradila na zoznam iné plavidlá, ktoré tiež čakali na vybavenie.



Momentálne - podľa Guardianu - čaká na preplávanie cez Bosporský prieliv 50 lodí, ktoré sa zúčastňujú na realizácii Čiernomorskej obilnej iniciatívy.



Vaskov tento stav označil za de facto blokádu zo strany Ruska, pretože pre prístup Ruska ani jedna loď nemohla pokračovať v plavbe.



"Dnes máme kritickú situáciu. Rusi porušili podmienky Čiernomorskej obilnej iniciatívy. Jednostranne sa rozhodli zmeniť plány ukrajinských prístavov. To je neprijateľné," povedal ukrajinský predstaviteľ v rozhovore pre Guardian.



Rusko sa k situácii zatiaľ nevyjadrilo, dodala BBC.



Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov však nedávno počas návštevy Turecka opäť upozornil, že ruská časť dohody o obilí sa nerealizuje. Upozornil, že ak nedôjde k pokroku v odstraňovaní prekážok vývozu hnojív a potravín z Ruska, Moskva prehodnotí potrebu obchodu s obilím vo všeobecnosti.



Minulý mesiac Rusko uviedlo, že predĺži dohodu o ďalších 60 dní, a to napriek tomu, že OSN, Ukrajina a Turecko presadzujú druhé predĺženie o 120 dní.



Sankcie uvalené Európskou úniou na Rusko momentálne nezakazujú dovoz, vývoz, nákup alebo obchod s potravinami a hnojivami - s výnimkou potaše. Ruské úrady však požadujú zrušenie značnej časti ekonomických sankcií, ktoré akýmkoľvek spôsobom ovplyvňujú poľnohospodársku výrobu.