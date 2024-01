Ukrajina obvinila Rusko z použitia munície s obsahom zakázanej látky

Kyjev 14. januára (TASR) - Ukrajina obvinila Rusko z použitia munície, ktorá obsahuje zakázané jedovaté chemikálie, na ukrajinských vojakov v zákopoch, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Generálny štáb ukrajinských Ozbrojených síl v sobotu uviedol, že od začiatku tohto roku bolo zaznamenaných 51 prípadov použitia munície s obsahom chemicky nebezpečných látok, pričom sa podľa neho zvyšuje intenzita jej používania, a to až do desiatich útokov denne. Kyjev celkovo od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 eviduje 626 prípadov.



Výbušniny, ktoré obsahujú dráždivý plyn CS, známy aj ako slzný plyn, ruské sily podľa Kyjeva zhadzovali z bezpilotných lietadiel alebo vystreľovali z delostrelectva.



Použitie tohto plynu vo vojne zakazuje Dohovor o chemických zbraniach, ktorého signatárom je aj Rusko. DPA však dodáva, že tvrdenia Ukrajiny nebolo možné nezávisle overiť.



Britský inštitút RUSI so sídlom v Londýne vlani v júni informoval o možnom použití dráždivého plynu ruskou armádou, pričom sa odvolával na reportáž ruskej štátnej televízie.



Ukrajinské jednotky mali podľa RUSI ochranné vybavenie proti jadrovým, biologickým a chemickým zbraniam, preto im slzotvorný plyn veľmi ublížiť nemohol, avšak nosenie plynových masiek je pri boji prekážkou.



Ukrajina sa už takmer dva roky bráni ruskej invázii. Situácia na bojisku na východe a juhu krajiny je však už niekoľko mesiacov zablokovaná, hoci ani napriek ťažkým bojom a úmrtiam na oboch stranách sa bojové pásmo výrazne nezmenilo.