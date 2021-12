Ukrajina obvinila Rusko, že vyslalo na hranice ďalšie tanky

Kyjev 7. decembra (TASR) - Ukrajina obvinila v utorok Rusko z toho, že k jej východným hraniciam vyslalo ďalšie tanky a tiež skupiny ostreľovačov, ktorí sú pripravení strieľať na ukrajinských vojakov a pokúsiť sa tak vyprovokovať odvetnú paľbu.



Uvidelo to ukrajinské ministerstvo obrany vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra Reuters. Kyjev sa takto vyjadril niekoľko hodín pred videohovorom, ktorý má v utorok popoludní absolvovať ruský prezident Vladimir Putin s americkým prezidentom Joeom Bidenom.



Vo vyhlásení ukrajinského rezortu obrany sa uvádza, že "nepriateľ zvýšil počet snajperských dvojíc" pripravených zapríčiniť straty na strane ukrajinskej armády a tiež zničiť monitorovacie zariadenia a "vyprovokovať odvetnú paľbu".



Putin s Bidenom by sa mali v utorok rozprávať napätí medzi Ruskom a Ukrajinou, pričom podľa Kremľa budú diskutovať aj o prípadných bezpečnostných zárukách vo vzťahoch medzi Ruskom a NATO.



Putin nedávno vyzval NATO na zastavenie svojho rozširovania smerom na východ a zároveň Alianciu požiadal o právne záväzné bezpečnostné záruky. Spojené štáty medzitým obvinili Rusko z posilňovania vojenskej prítomnosti v blízkosti hraníc s Ukrajinou, čo zo strany Kyjeva vyvolalo obavy z možnej ruskej invázie.



Ukrajina pred pár dňami uviedla, že Moskva zhromaždila pri jej hraniciach už vyše 94.000 svojich vojakov.



Moskva tieto obvinenia odmietla s tým, že Kyjev zase vyslal do blízkosti samozvaných separatistických republík v oblasti Donecka a Luhanska na východe Ukrajiny 120.000 vojakov.