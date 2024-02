Ukrajina obvinila Rusko zo zastrelenia dvoch vojnových zajatcov

Kyjev 18. februára (TASR) - Ukrajinská armáda obvinila ruské sily zo zastrelenia dvoch vojnových zajatcov na frontovej línii na východe Ukrajiny. Podľa ukrajinských médií k udalosti došlo v nedeľu pri dedine Vesele v Doneckej oblasti, informuje agentúra AFP.



"Dnes ráno... Rusi opäť demonštrovali svoj postoj k medzinárodnému humanitárnemu právu, keď zastrelili dvoch ukrajinských vojnových zajatcov," uviedli na sieti Telegram pozemné sily ukrajinskej armády.



Zároveň zverejnili aj videozáznam, na ktorom vidno, ako jeden vojak, údajne Rus, opakovane strieľa do dvojice vojakov, ktorí sú označení ako Ukrajinci. Nezdá sa pritom, že by ukrajinskí vojaci kládli nejaký odpor.



Agentúra AFP nemohla bezprostredne potvrdiť, že ide o autentické video. Na nejasných záberoch nakrútených zo vzduchu vidno, ako dvojica Ukrajincov uteká smerom k ruskému vojakovi, ktorý do nich následne začal strieľať, až kým sa neprestali hýbať.



Ukrajinská armáda neuviedla, kde presne k incidentu došlo. Z jej vyhlásenia vyplýva len to, že sa tak stalo v oblasti východného frontu. Ukrajinské médiá udalosť lokalizovali do blízkosti dediny Vesele, nachádzajúcej sa neďaleko mesta Doneck, ktoré ovládajú ruské a proruské sily.



Rusko a Ukrajina sa od začiatku invázie už niekoľkokrát vzájomne obvinili zo zabitia vojnových zajatcov, čo je čin v rozpore s medzinárodným humanitárnym právom.



Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) zdokumentoval už viacero prípadov hromadných popráv a mučenia ukrajinských vojnových zajatcov.



Telegramový kanál DeepState, blízky ukrajinskej armáde, v nedeľu ráno napísal, že ruské sily zastrelili šiestich ťažko zranených ukrajinských vojakov, ktorých našli ďaleko Avdijivky po stiahnutí sa ukrajinskej armády. Iní ukrajinskí vojaci identifikovali telá zastrelených kolegov na základe záberov, ktoré boli zverejnené na ruských účtoch na sociálnych sieťach. Ukrajinské úrady sa k tejto správe zatiaľ nevyjadrili.