Ukrajina obviňuje Rusko z blokovania úplnej realizácie dohody o vývoze

Kyjev 24. októbra (TASR) – Ukrajina oznámila, že z jej prístavov vyplávalo v nedeľu sedem lodí s obilninami smerujúcimi do ázijských a európskych krajín. Obvinila však Rusko, že blokuje úplnú realizáciu dohody o exporte ukrajinských obilnín cez Čierne more. Informovala o tom agentúra Reuters, z ktorej správy TASR čerpala.



"Rusko zámerne blokuje plnú realizáciu obilninovej iniciatívy. V dôsledku toho (ukrajinské) prístavy v posledných dňoch pracujú len na 25-30 percent svojej kapacity," uviedlo ukrajinské ministerstvo infraštruktúry.



Dohodu v júli sprostredkovali OSN a Turecko s cieľom zmierniť potravinovú krízu vo svete. Ukrajine umožnila obnoviť export obilnín z čiernomorských prístavov uzavretých od februárového začiatku ruskej invázie. Moskva získala záruky pre vlastný vývoz obilnín a hnojív.



Ukrajina vyzvala na predĺženie dohody po konečnom termíne stanovenom na 19. novembra. Obavy, či Rusko bude súhlasiť, sa však zintenzívnili po opakovaných sťažnostiach Moskvy týkajúcich sa vykonávania tejto dohody.



Medzi loďami, ktoré vyplávali v nedeľu, bolo plavidlo prenajaté Svetovým potravinovým programom (WFP) so 40.000 tonami pšenice pre Jemen.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to v pravidelnom večernom príhovore privítal s tým, že ide od začiatku vojny o šiestu loď prevážajúcu ukrajinské potraviny pre túto organizáciu OSN.



V rámci zmienenej dohody prepravilo od 1. augusta celkovo 380 lodí 8,5 milióna ton potravín z ukrajinských námorných prístavov do krajín Afriky, Ázie a Európy, uviedlo ukrajinské ministerstvo.



Reuters dodáva, že špecialisti z odvetvia vyjadrili znepokojenie nad tým, koľko musia lode čakať na kontroly. Počet inšpekcií je totiž výrazne nižší než dohodnutých 12 za deň.