Ukrajina obviňuje Rusko z podkopávania autority MAAE

Kyjev 3. marca (TASR) - Rusko "podkopáva autoritu a nezávislosť" Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), ktorej experti monitorujú Moskvou okupovanú Záporožskú jadrovú elektráreň (ZAES) na Ukrajine, uviedol v nedeľu Kyjev. TASR informuje podľa agentúry DPA.



Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí odoslalo protestnú nótu MAAE v súvislosti s obmedzeniami, ktoré sú uvalené na jej monitorovaciu misiu na ZAES.



K tomuto kroku došlo po príchode nového tímu MAAE, ktorý po prvý raz od začiatku vojny cestoval cez Ruskom okupované ukrajinské územie, vyplýva z vyjadrení ruských štátnych médií. Tím dorazil s niekoľkotýždňovým meškaním v dôsledku vojenskej aktivity v okolí jadrovej elektrárne, pričom z tohto omeškania sa navzájom obviňujú obe strany konfliktu, píše DPA.



Predtým pricestovali pozorovatelia MAAE vždy cez Ukrajinou kontrolované, respektíve sporné územie krajiny, pripomína agentúra. Kyjev bol dlhodobo proti tomu, aby experti OSN prišli do krajiny cez Ruskom okupované oblasti, čo odôvodňoval tým, že by to legitimizovalo falošné nároky Kremľa na tieto územia.



Ukrajina predtým opakovane ponúkla bezpečný prechod, Moskva však odmieta poskytnúť bezpečnostné záruky, čím efektívne núti MAAE spolupracovať v súlade s ruskými požiadavkami, píše DPA.



"Jedine ukončenie ruského jadrového vydierania a návrat (ZAES) k jej legálnemu majiteľovi - Ukrajine - umožní skutočné monitorovanie MAAE a zaistí jadrovú bezpečnosť v Európe," uvádza sa v protestnej nóte.



Ruské jednotky obsadili záporožskú elektráreň krátko po začiatku svojej vojenskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Hoci už negeneruje energiu a zostávaz veľkej časti odstavená, bezpečnostné riziká naďalej pretrvávajú. MAAE nasadzuje zamestnancov do stránky na rotačnom princípe, uzatvára DPA.