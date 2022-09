Ukrajina: Obyvatelia okupovaných oblastí ignorujú referendá

Kyjev 23. septembra (TASR) - Obyvatelia Ruskom okupovaných území na Ukrajine ignorujú referendá organizované miestnymi samosprávami dosadenými Moskvou, uviedli v piatok ukrajinskí predstavitelia. Ako však zároveň pripustili, v niektorých prípadoch sú obyvatelia týchto oblastí nútení hlasovať. TASR správu prevzala od americkej televíznej stanice CNN.



Hlasovanie v referendách v samozvaných republikách Doneckej a Luhanskej a v častiach Záporožskej a Chersonskej oblasti sa začalo v piatok v ranných hodinách. Obyvatelia spomínaných oblastí sa do utorka budúceho týždňa môžu rozhodnúť, či sú za alebo proti pričleneniu sa k Ruskej federácii. Referendá, ktoré neuznáva Ukrajina ani západné krajiny, potrvajú do utorka.



"Tu nie je referendum v pravom slova zmysle. Toto je imitácia. Miestni obyvatelia to ignorujú. Niektorí ľudia sú jednoducho prinútení hlasovať. Boli tu autobusy s ľuďmi privezenými z Krymu, aby odovzdali hlasovacie lístky," povedal pre CNN predstaviteľ ukrajinskej vojenskej rozviedky Andrij Jusov.



Bezpečnostná služba Ukrajiny (SBU) podľa vlastných vyjadrení odhalila dokumenty preukazujúce, že Ruskom podporovaná samozvaná Donecká ľudová republika (DĽR) plánovala rozšíriť elektorát zapojením občanov mladších než 18 rokov. S cieľom posilniť kontrolu nad volebnou účasťou predstavitelia DĽR rozhodli, že neplnoletých by mali do referendových miestností sprevádzať ich rodičia, opatrovníci alebo zástupcovia detských domovov, dodala SBU.



Proruskí predstavitelia v okupovaných oblastiach Ukrajiny nadšene presadzujú referendá ako historickú zmenu, konštatuje CNN.



Predseda Moskvou dosadenej samosprávy Chersonskej oblasti Vladimir Saldo po hlasovaní v referende vyjadril presvedčenie, že ako súčasť Ruskej federácie bude oblasť "chránená v každom smere".



"Cítim úctu a dôveru, že to, o čo sme tak dlho bojovali, sa konečne napĺňa. Toto je návrat domov. Návrat do veľkého Ruska. Dnes sa tvoria dejiny," povedal po odovzdaní svojho hlasu v referende líder samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR) Denis Pušilin.