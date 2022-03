Ukrajina očakáva inváziu jednotiek z Bieloruska

Kyjev 11. marca (TASR) - Ukrajinské Centrum pre strategickú komunikáciu oznámilo, že Bielorusko by v piatok večer mohlo spustiť inváziu na Ukrajinu. Informoval o tom spravodajský web Sky News.



Podľa predbežných dát, ktoré má zmienené analytické centrum k dispozícii, by mohli bieloruské jednotky napadnúť Ukrajinu v piatok po 21.00 h miestneho času (20.00 h SEČ).



Ukrajina len pred niekoľkými hodinami obvinila Rusko, že v piatok popoludní ostreľovalo z ukrajinského vzdušného priestoru obce na bieloruskom území.



Velenie ukrajinských leteckých síl podľa agentúry Reuters označilo celý manéver za provokáciu, ktorej cieľom je "zatiahnuť ozbrojené sily Bieloruskej republiky do vojny s Ukrajinou".