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Ukrajina očakáva po voľbách do Kongresu USA nové kroky na jej podporu
Demokratická strana v utorňajších voľbách do amerického Kongresu získala kontrolu nad oboma komorami parlamentu - Snemovňou reprezentantov i Senátom.
Autor TASR
Bukurešť 5. novembra (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha vo štvrtok vyhlásil, že po voľbách do amerického Kongresu očakáva nové kroky na podporu Ukrajiny. Bez Spojených štátov podľa neho nie je možné vojnu s Ruskom ukončiť, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.
„Očakávame novú dynamiku. Každá zmena vždy dáva šancu na novú dynamiku. Očakávame nové kroky na podporu Ukrajiny,“ vyhlásil Sybiha počas návštevy Bukurešti.
Demokratická strana v utorňajších voľbách do amerického Kongresu získala kontrolu nad oboma komorami parlamentu - Snemovňou reprezentantov i Senátom.
Hoci podľa Sybihu nie je realistické ukončiť vojnu s Ruskom bez Spojených štátov a bez prezidenta Donalda Trumpa, „súbežne musíme definovať novú úlohu pre Európu ako doplnkovú líniu k hlavnej línii USA“.
Budúci týždeň sa v emirátskom Abú Zabí uskutočnia trojstranné rokovania Ruska, Ukrajiny a USA. Podľa Sybihu využije Ukrajiny akúkoľvek príležitosť na urýchlenie mierového úsilia. „Musíme vyvíjať na Rusko tlak. Nevidíme žiadne známky toho, že by Rusko bolo pripravené na seriózne rokovania,“ dodal.
„Očakávame novú dynamiku. Každá zmena vždy dáva šancu na novú dynamiku. Očakávame nové kroky na podporu Ukrajiny,“ vyhlásil Sybiha počas návštevy Bukurešti.
Demokratická strana v utorňajších voľbách do amerického Kongresu získala kontrolu nad oboma komorami parlamentu - Snemovňou reprezentantov i Senátom.
Hoci podľa Sybihu nie je realistické ukončiť vojnu s Ruskom bez Spojených štátov a bez prezidenta Donalda Trumpa, „súbežne musíme definovať novú úlohu pre Európu ako doplnkovú líniu k hlavnej línii USA“.
Budúci týždeň sa v emirátskom Abú Zabí uskutočnia trojstranné rokovania Ruska, Ukrajiny a USA. Podľa Sybihu využije Ukrajiny akúkoľvek príležitosť na urýchlenie mierového úsilia. „Musíme vyvíjať na Rusko tlak. Nevidíme žiadne známky toho, že by Rusko bolo pripravené na seriózne rokovania,“ dodal.