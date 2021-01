Ukrajina očakáva rast počtu pacientov s COVID-19

Kyjev 9. januára (TASR) - Na Ukrajine bolo potvrdených 4846 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. O bilancii epidémie za posledných 24 hodín informoval na svojej stránke na sociálnej sieti Facebook ukrajinský minister zdravotníctva Maxym Stepanov.



Nákaze koronavírusom nového typu za uplynulý deň podľahlo 80 pacientov, zotavilo sa 7961 ľudí a 2411 chorých bolo hospitalizovaných.



Agentúra Ukrinform informovala, že v piatok bolo v krajine vykonaných 26.494 testov, z toho bolo 18.635 RT-PCR testov. Ďalších 7859 vzoriek bolo realizovaných testom ELISA.



Na Ukrajine začali od piatku platiť prísnejšie karanténne opatrenia, ktorých cieľom je spomaliť alebo zastaviť šírenie koronavírusu nového typu.



Minister Stepanov v sobotu na brífingu v Kyjeve vysvetlil, že ak by nedošlo k sprísneniu týchto opatrení, o niekoľko týždňov by bolo nutné zaviesť ešte prísnejší lockdown.



Minister poznamenal, že obdobie prísnejších karanténnych obmedzení, trvajúce do 24. januára, sa kryje s koncom inkubačnej doby u ľudí, ktorí sa mohli nakaziť počas novoročných sviatkov.



Vysvetlil, že počas sviatkov bolo možné sledovať výrazne zvýšenú mobilitu obyvateľstva na území Ukrajiny i do zahraničia, čo spôsobilo, že na celom území stúplo riziko šírenia infekcie.



Ukrajinské ministerstvo zdravotníctva v dôsledku toho očakáva "zvýšenie, v niektorých regiónoch až prudké zvýšenie, počtu infikovaných, čo bude - okrem iného - zdrojom infekcie pre ostatných a bude predstavovať epidemické riziko".



Stepanov uviedol, že "teraz je hlavnou úlohou štátu zabrániť ďalšej vlne infikovania sa od tých, ktorí sa už nakazili počas novoročných sviatkov". Spresnil, že počet pacientov s COVID-19 začne na Ukrajine zrejme rásť od tohto týždňa.