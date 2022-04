Ukrajina očakáva, že ruský útok na východe krajiny sa začne už čoskoro

Kyjev 11. apríla (TASR) - Ukrajina očakáva, že Rusko už čoskoro spustí veľkú ofenzívu na východe krajiny. Uviedol to v pondelok počas brífingu pre médiá hovorca ukrajinského ministerstva obrany Olexandr Motuzianyk. TASR informácie prevzala od agentúry AFP.



"Nepriateľ takmer dokončil prípravu na útok na východe. Atak sa začne čoskoro," povedal Motuzianyk a dodal, že "nevieme presne, kedy" Rusi zaútočia.



Kyjev predpokladá, že po stiahnutí ruských jednotiek z viacerých oblastí sa blíži ďalší útok Moskvy na východe a juhu Ukrajiny.



"Predpokladáme, že v blízkej budúcnosti sa odohrajú na týchto územiach intenzívne boje," povedal Motuzianyk a dodal, že "ukrajinská armáda je pripravená".



Podľa hovorcu ukrajinského ministerstva obrany Moskva zrejme plánuje novou ofenzívou vytvoriť pozemný koridor z anektovaného Krymu do Chersonskej oblasti. Motuzianyk ďalej uviedol, že stále hrozí aj nový pokus o ovládnutie Kyjeva, to však podľa neho závisí od toho, ako sa Rusku bude vojensky dariť vo východných regiónoch Ukrajiny.



Viacerí západní analytici predpokladajú, že ruský prezident Vladimir Putin chce ukončiť svoju "špeciálnu operáciu" na Ukrajine ešte pred každoročnou vojenskou prehliadkou v Moskve. Moskva si 9. mája pripomína víťazstvo Sovietskeho zväzu nad nacistickým Nemeckom vo Veľkej vlasteneckej vojne v rokoch 1941-1945. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov minulý týždeň vyhlásil, že Rusko bude Deň víťazstva sláviť obvyklým spôsobom, pretože je to "najsvätejší sviatok pre všetkých Rusov".