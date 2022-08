Ukrajina očakáva zvýšenie vývozu agroproduktov v auguste o tretinu

Kyjev 22. augusta (TASR) - Vývoz poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny by mohol za tento mesiac vzrásť zhruba o tretinu. Uviedol to v pondelok podpredseda Ukrajinskej poľnohospodárskej rady Denys Marčuk. Umožňuje to podľa neho dohoda s OSN, ktorá odblokovala ukrajinské prístavy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ako Marčuk uviedol, Ukrajina by mala tento mesiac vyviezť približne 4 milióny ton agrokomodít. V júli export predstavoval zhruba 3 milióny ton.



Vývoz ukrajinského obilia prudko klesol po tom, ako Rusko koncom februára zaútočilo na Ukrajinu a odstavilo ukrajinské čiernomorské prístavy. Koncom júla však dohoda medzi Ukrajinou, Ruskom, Tureckom a OSN umožnila tri prístavy odblokovať. Ani po ich otvorení však vývoz poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny nedosahuje úroveň spred vojny, keď Ukrajina vyvážala mesačne približne 6 miliónov ton obilia.



Ako informovalo minulý týždeň ukrajinské ministerstvo poľnohospodárstva, od začiatku sezóny 2022/2023 (začala sa 1. júla) do 19. augusta dosiahol vývoz ukrajinského obilia 2,99 milióna ton. To je o 51,6 % menej, než za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka. Export obilia za predchádzajúcu sezónu 2021/2022, teda do 30. júna, vyviezla Ukrajina 48,5 milióna ton obilia. V porovnaní s predchádzajúcou sezónou to predstavuje rast o 8,5 %, čo umožnil vysoký export pred nástupom ruskej invázie.



Vláda predpokladá, že Ukrajina by mohla tento rok vyprodukovať minimálne 50 miliónov ton obilia. To znamená výrazný pokles oproti rekordnému roku 2021, v ktorom produkcia obilia dosiahla 86 miliónov ton. Dôvodom sú čiastočne nižšie úrody, avšak aj strata územia, ktoré po začatí vojny zabrali ruské vojská.