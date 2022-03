Od začiatku invázie zahynulo v Mykolajive približne 80 civilistov

Kyjev 30. marca (TASR) - V meste Mykolajiv na juhu Ukrajiny zahynulo od začiatku ruskej vojenskej invázie približne 80 civilistov a ďalších 450 utrpelo zranenia. Oznámil to v stredu tamojší starosta Oleksandr Senkevyč. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



Senkevyč vo vysielaní ukrajinskej televízie okrem toho uviedol, že Rusko používa v Mykolajive kazetovú muníciu. Toto tvrdenie nepodložil žiadnymi dôkazmi, no povedal, že po meste "je roztrúsené veľké množstvo kazetových bômb".



Agentúra Reuters upozorňuje , že toto tvrdenie nedokázala nezávisle overiť. Rusko poprelo, že by počas vojenskej operácie na Ukrajine používalo kazetovú muníciu alebo útočilo na civilistov.



Vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletová však v stredu uviedla, že jej úradu boli doručené "dôveryhodné obvinenia" o tom, že ruské jednotky použili kazetovú muníciu v obývaných oblastiach Ukrajiny najmenej 24-krát. Bacheletovej úrad takisto vyšetruje údajné použite tohto typu zbraní ukrajinskými ozbrojenými zložkami.



Kazetové bomby obsahujú viacero menších bômb, ktoré po výbuchu dokážu zasiahnuť širokú oblasť. Dohovor o kazetovej munícii z roku 2008, ktorý používanie a skladovanie tohto typu zbraní zakazuje, podpísalo 108 krajín. Ukrajina ani Rusko sa však k tomu dohovoru nepripojili.