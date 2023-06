Ukrajina: Od začiatku ruskej invázie zahynulo vyše 480 detí

Kyjev 1. júna (TASR) - Od začiatku ruskej vojenskej invázie zomrelo na Ukrajine najmenej 484 detí a ďalších 992 utrpelo zranenia. Oznámila to vo štvrtok na Medzinárodný deň detí ukrajinská generálna prokuratúra. TASR správu prevzala od televízie CNN.



Generálna prokuratúra v súčasnosti vyšetruje viac ako 2900 trestných činov spáchaných ruskou armádou na deťoch. Patria k nim vražda a ublíženie na zdraví, sexuálne násilie, útoky na inštitúcie a zariadenia pre deti, deportácia, nútené vysídlenie a únosy.



Prokuratúra vo vyhlásení uviedla, že na Ukrajine bolo od začiatku ruskej agresie poškodených viac ako 2500 vzdelávacích inštitúcií, pričom 256 z nich bolo úplne zničených.



"Deň detí má byť o bezpečnom detstve, lete, živote... Ale dnes je (tento deň) o nových zločinoch (Ruskej federácie) proti ukrajinským deťom," uviedla ukrajinská prvá dáma Olena Zelenská. Dodala, že práve na Medzinárodný deň detí bolo pri útokoch na hlavné mesto Kyjev zabité 9-ročné dievča a ďalšie zranené dieťa previezli do nemocnice.



Ukrajina tvrdí, že od začiatku invázie 24. februára 2022 bolo do Ruska z Ukrajiny nezákonne prevezených 20.000 detí a niektoré z nich boli dané na adopciu.



Za nútené deportácie detí z okupovaných častí Ukrajiny vydal Medzinárodný trestný súd (ICC) v marci zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina a ruskú ombudsmanku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú.