Ukrajina: Odesu zasiahol raketový útok

Kyjev 23. apríla (TASR) - Najmenej päť ľudí, vrátane dojčaťa, zahynulo v sobotu pri ruskom raketovom útoku na juhoukrajinské prístavné mesto Odesa. Zranenia utrpelo ďalších 18 ľudí. Oznámil to prezidentský úrad a varoval, že počet obetí zrejme ešte stúpne. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



"Päť Ukrajincov zahynulo a 18 utrpelo zranenia. A to sú len tí, ktorých sme dokázali nájsť. Je pravdepodobné, že počet mŕtvych bude vysoký," napísal na sociálnej sieti Telegram šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak a dodal: "Medzi zabitými je trojmesačné bábätko."



Ukrajinskí predstavitelia odsúdili ruské raketové útoky na Odesu a jeden z nich ich označil za "veľkonočné dary od Putina". Pravoslávni kresťania na Ukrajine slávia tento víkend Veľkú noc.



Rakety zasiahli infraštruktúru v Odese, uviedli v sobotu už predtým miestne úrady na sociálnej sieti Telegram. V správe sa na ne odvolal portál britskej spravodajskej stanice Sky News. "Zasiahnuté boli zariadenia infraštruktúry. Nezdieľajte fotografie ani videá, nepomáhajte nepriateľovi," dodali úrady Odesy na svojom oficiálnom kanáli na Telegrame, píše na webe aj americká stanica CNN.



Odesa, mesto na južnom pobreží Ukrajiny, zatiaľ zaznamenala len obmedzené boje, ale pripravuje sa na ruský veľký útok, dodala Sky News.



Raketový úder prišiel po tom, čo predstavitelia ruskej armády oznámili, že cieľom invázie Ruska na Ukrajine je získať "úplnú kontrolu" nad juhom Ukrajiny a nad jej východným regiónom Donbas.



Aktuálny veliteľ ruského Centrálneho vojenského okruhu generálmajor Rustam Minnekajev vyhlásil, že ovládnutie juhu Ukrajiny poskytne ruským silám prístup do Podnesterska - separatistického regiónu v Moldavsku, kde je od začiatku 90. rokov 20. storočia umiestnený kontingent ruských síl, píše CNN.