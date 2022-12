Ukrajina odhaduje, že úroda obilia klesla pre ruskú inváziu o 40 %

Kyjev 24. decembra (TASR) - Ukrajina odhaduje, že v dôsledku ruskej invázie poklesla jej úroda obilia oproti vlaňajšku o približne 40 percent. Pre agentúru AFP to v piatok uviedol šéf zväzu ukrajinských pestovateľov obilia Serhij Ivaščenko.



Do konca roka Ukrajina očakáva úrodu obilia 65-66 miliónov ton. Vlani to bolo rekordných 106 miliónov ton, priblížil Ivaščenko. "Hlavným dôvodom (poklesu) je vojna," zdôraznil s tým, že invázia viedla okamžite k nedostatku palív a znemožnila siatie. Ako dodal, na produkciu mali negatívny dosah aj ruská okupácia viacerých ukrajinských regiónov, boje a ničenie infraštruktúry.



Niekoľko mesiacov trvajúca ruská blokáda prístavov, kde sa nachádzalo ukrajinské obilie, podľa slov Ivaščenka "prerušila cyklus". Poľnohospodári nemali dlho nijaký príjem, čo potom spôsobilo, že nemali ani dostatok peňazí na nákup hnojív. Množstvo úrody sa preto znížilo dokonca aj tam, kde bolo možné pôdu napriek vojne naďalej obrábať. "Zvyčajne zasejeme obilie na zhruba viac než 25 miliónov hektároch. Tento rok sme zožali len nad 18-19 miliónov hektárov," poznamenal Ivaščenko.



Ukrajina patrí k najväčším vývozcom obilia na svete. Po vypuknutí vojny však Moskva mesiace blokovala export 20 miliónov ton obilnín. V júli bola dosiahnutá prelomová dohoda za pomoci Turecka a OSN, vďaka ktorej vznikol bezpečný koridor a vývoz obilnín z čiernomorských prístavov bol obnovený.



Po tom, čo sa Moskva z dohody dočasne stiahla, bola v novembri o 120 dní predĺžená. Odvtedy vyplávalo z ukrajinských prístavov podľa Kyjeva 580 lodí s približne 15 miliónmi ton obilnín.