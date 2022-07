Ukrajina odhalila gang, ktorý zneužíval ženy utekajúce pred vojnou

Kyjev 7. júla (TASR) - Ukrajinskí vyšetrovatelia rozbili zločinecký gang, ktorý nútil ženy utekajúce pred vojnou na prostitúciu v zahraničí. TASR správu prevzala vo štvrtok z denníka The Guardian



Úrady v Kyjeve zatkli predpokladaného vodcu gangu po niekoľkomesačnom sledovaní. Zločinecká skupina sa v oblasti Kyjeva zameriavala na zraniteľné ženy, ktorým falošne sľubovala legálne zamestnanie v zahraničí. Namiesto toho ich posielali do Turecka a nútili ich pôsobiť ako sexuálne pracovníčky.



Predpokladaného vodcu gangu pomohla usvedčiť 21-ročná slobodná matka, ktorá po ruskom vpáde na Ukrajinu stratila prácu. Vyšetrovatelia ju zachytili v momente, keď odchádzala z Ukrajiny. Cez Maďarsko sa mala dostať do Viedne a odtiaľ letecky do Istanbulu, kde jej členovia gangu sľubovali legálne zamestnanie.



V dome pravdepodobného šéfa zločineckej skupiny neďaleko Kyjeva sa našli tisíce dolárov v hotovosti a kreditné karty, z ktorých časť bola registrovaná v Číne. Vyšetrovatelia z ukrajinskej prokuratúry tam našli aj zápisník, v ktorom boli informácie o zneužívaných ženách a ich "aktivitách" v Turecku. Do tohto denníka mal možnosť nahliadnuť aj denník The Guardian.



"Od začiatku vojny mnoho žien na Ukrajine zápasí s finančnými ťažkosťami. Mnohé prišli o prácu. Obzvlášť ťažké je to pre slobodné matky," uviedol prokurátor Kyjevskej oblasti Oleh Tkalenko, ktorý vedie vyšetrovanie prípadu.



Členovia gangu podľa neho v aplikácii Telegram ponúkali Ukrajinkám prácu v tzv. eskortných službách a ich úlohou bolo sprevádzať bohatých mužov na rôzne podujatia. "Keď tam ženy prišli, boli využívané na prostitúciu. Stali sa obeťou podvodu," objasnil Tkalenko.



Zatiaľ nie je jasné, koľko žien sa stalo obeťou gangu. V denníku jeho vodcu bolo najmenej desať ženských mien. K zneužívaniu obetí údajne dochádzalo okrem Turecka aj v niektorých členských krajinách EÚ.