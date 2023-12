Ukrajina odmieta konanie ruských volieb na okupovaných územiach

Kyjev 9. decembra (TASR) - Ukrajina v sobotu ostro odsúdila plány Ruska usporiadať na jar budúceho roku voľby prezidenta Ruskej federácie aj na okupovaných územiach Ukrajiny.



Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí podľa agentúry AP označilo plánované voľby za "nulitné, neplatné" a varovalo, že všetci medzinárodní pozorovatelia vyslaní na ich monitorovanie budú "čeliť trestnej zodpovednosti".



Poslanci hornej komory ruského Federálneho zhromaždenia - Rady federácie - vo štvrtok určili, že prezidentské voľby v Rusku sa uskutočnia 17. marca 2024. V piatok Ústredná volebná komisia drvivou väčšinou hlasov prijala uznesenie, že hlasovanie bude trvať tri dni - od 15. do 17. marca.



Jednoznačným favoritom prezidentských volieb v Rusku je doterajší šéf Kremľa Vladimir Putin, ktorý svoju opätovnú kandidatúru oznámil v piatok.



Agentúra AP pripomenula, že je takmer isté, že Putin voľby vyhrá a predĺži svoju represívnu kontrolu nad Ruskom najmenej o ďalších šesť rokov - do roku 2030.



Ruské úrady plánujú zorganizovať hlasovanie vo voľbách ruského prezidenta aj v Doneckej, Luhanskej, Záporožskej i Chersonskej oblasti – na územiach na východe a juhu Ukrajiny, ktoré Moskva nelegálne anektovala v septembri minulého roka, no plne ich nekontroluje. Hlasovanie sa uskutoční i na Krymskom polostrove, ktorý Rusko nezákonne anektovalo ešte v roku 2014.



Vyhlásenie prezidentských volieb na týchto ukrajinských územiach nasleduje po voľbách do parlamentov zriadených Ruskom, ktoré sa konali v septembri. Kyjev a Západ tieto hlasovania odsúdili ako podvod.



"Vyzývame medzinárodné spoločenstvo, aby rezolútne odsúdilo zámer Ruska usporiadať prezidentské voľby na okupovaných ukrajinských územiach a uvalilo sankcie na tých, ktorí sú zapojení do ich organizácie a konania," uviedlo vo svojom vyhlásení ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí, informovala v sobotu agentúra AP.