Ukrajina odmieta ruské tvrdenie, že plánuje útoky na vlastné priehrady

Kyjev 12. júla (TASR) - Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí v piatok poprelo tvrdenia hovorkyne ruského ministerstva zahraničných vecí Marije Zacharovovej, že Kyjev plánuje zinscenovať útoky na vlastné priehrady s cieľom obviniť z útoku Rusko. Vyhlásenie zároveň označilo za novú zastrašovaciu taktiku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



"Skutočným cieľom takýchto vyhlásení Moskvy je zastrašiť ukrajinskú spoločnosť a zavádzať medzinárodné spoločenstvo a médiá," uvádza vo vyhlásení ukrajinské ministerstvo.



"Ukrajina nemôže mať žiadny reálny zámer alebo motív na zničenie vlastnej infraštruktúry alebo ohrozenie vlastného obyvateľstva. Pokiaľ ide o zvaľovanie viny na Rusko, ruský režim si to zariaďuje sám svojimi vlastnými vojnovými zločinmi," dodalo ministerstvo.



Ruská tlačová agentúra TASS v piatok informovala o vyhláseniach Zacharovovej, ktorá povedala, že Ukrajina plánuje zničiť dve priehrady v rámci "ďalšej cynickej provokácie proti Rusku".



Zacharovová, ktorá podľa Reuters pre svoje tvrdenia nepredložila žiadne dôkazy, uviedla, že Ukrajina pripravuje zničenie kyjevskej vodnej priehrady na rieke Dneper pri hlavnom meste a vodnej nádrže Kaniv po prúde rieky.



Minulý rok v júni bola zničená Kachovská priehrada, pričom došlo k zaplaveniu rozsiahlej oblasti na juhu Ukrajiny. Priehrada bola v tom čase pod kontrolou ruských síl a Ukrajina ich obvinila z toho, že priehradu vyhodili do vzduchu. Rusko toto obvinenie poprelo a uviedlo, že je za to zodpovedná Ukrajina.