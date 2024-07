Ukrajina odmieta tvrdenia Minska, že k hraniciam presúva viac vojakov

Moskva/Kyjev 1. júla (TASR) — Kremeľ v pondelok uviedol, že tvrdenie bieloruského ministerstva obrany, že Ukrajina presúva viac vojakov, zbraní a vojenského vybavenia do Žytomyrskej oblasti, ktorá hraničí s Bieloruskom, je dôvodom na znepokojenie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Tieto tvrdenia zverejnil rezort v Misku v nedeľu. Ďalej uviedol, že bieloruská pohraničná stráž zostrelila minulý týždeň v stredu kvadrokoptéru vypustenú z Ukrajiny, ktorá zhromažďovala informácie o bieloruskej pohraničnej infraštruktúre. V reakcii na tento incident bieloruské ministerstvo obrany posilnilo protivzdušnú obranu v pohraničnej oblasti.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v pondelok v reakcii na tieto tvrdenia povedal, že Bielorusko je súčasťou zväzového štátu s Ruskom a ministerstvá obrany a tajné služby oboch krajín sú v úzkom kontakte.



"Je to, samozrejme, dôvod na obavy nielen pre Minsk, ale aj pre Moskvu, pretože sme skutočne spojenci a partneri," konštatoval Peskov. Dodal, že ak to budú považovať za potrebné, o tejto záležitosti môžu diskutovať prezidenti Vladimir Putin a Alexandr Lukašenko na summite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu, ktorý sa koná v Kazachstane v dňoch 3. a 4. júla.



"Nie je to prvýkrát, čo Bielorusko zverejnilo informácie o Ukrajine, podľa ktorých silnie a predstavuje hrozbu... Je to ďalšia časť informačnej operácie, ktorú Bielorusko vedie s podporou Ruska," povedal pre ukrajinskú televíziu hovorca pohraničnej stráže Andrij Demčenko.



Konštatoval, že v pohraničnej oblasti s Bieloruskom udržiava Ukrajina potrebný personál, aby zabránila provokáciám. Vyslovil predpoklad, že obviňovanie Ukrajiny z eskalácie situácie na hraniciach by mohlo súvisieť s vojenské cvičeniami, ktoré sa v Bielorusku konali od 21. júna.