Ukrajina odmieta vyjadrenia Radeva, ktorými z vojny obvinil Kyjev

Sofia/Kyjev 16. júla (TASR) - Ukrajina v sobotu odmietla piatkové vyjadrenia bulharského proruského prezidenta Rumena Radeva, podľa ktorých je za vojnu na Ukrajine zodpovedný Kyjev a dodávanie zbraní na Ukrajinu tento konflikt len predlžuje. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Radev v piatok na tlačovej konferencii hovoril o minulotýždňovom (11. - 12. júla) summite NATO vo Vilniuse. Chcel podľa svojich slov jasne oznámiť, že Ukrajina trvá na vedení vojny. "Tiež by však malo byť jasné, že účet za to platí celá Európa," povedal Radev.



Ukrajinské veľvyslanectvo v Sofii vo vyjadrení uviedlo, že Kyjev vyvíja všemožné úsilie na obnovu mieru. Odmietlo Radevove tvrdenie, že poskytovanie zbraní Ukrajine vojnu podporuje a predlžuje.



"Obviňovať z vojny Ukrajinu, na ktorú zradne zaútočil jej severný sused, je jedným z najbežnejších tvrdení na podporu ruskej propagandy a hybridnej vojny v Európe," uviedlo veľvyslanectvo. Upozornilo, že poskytovanie prostriedkov na obranu Ukrajine nevedie k nárastu počtu obetí, ale má za úlohu zachrániť viac životov.



Bulharský premiér Nikolaj Denkov ešte v piatok vyjadril nesúhlas s vyjadreniami prezidenta Radeva a z vojny na Ukrajine obvinil ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho vládu.



Bulharský prezident Radev nesúhlasí s poskytovaním vojenského materiálu Ukrajine a usiluje sa udržať Bulharsko mimo iniciatívy Európskej únie v oblasti vojenskej podpory pre Kyjev, píše AP. Nová vláda, ktorá do úradu nastúpila v júni, však jeho úsilie oslabuje, konštatuje agentúra (AP).



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj 6. júla počas návštevy Bulharska rokoval o vojenskej pomoci Ukrajine. Bulharský parlament zároveň podporil vstup Ukrajiny do NATO po skončení vojny s Ruskom.