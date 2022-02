Ukrajina odmietla Bielorusko ako miesto rozhovorov s Ruskom

Moskva/Londýn 27. februára (TASR) – Ruská delegácia údajne dorazila do Bieloruska na rozhovory s Ukrajincami, oznámil v nedeľu Kremeľ. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v reakcii uviedol, že Kyjev je na mierové rozhovory s Ruskom pripravený, nie však v Bielorusku, ktoré umožnilo ruským jednotkám vstúpiť na Ukrajinu cez svoje územie. Informujú o tom stanica Sky News, denník Guardian a agentúry AP a AFP.



Hovorca Kremľa podľa ruských štátnych médií novinárom povedal, že ruská delegácia zložená okrem iných so zástupcov rezortov diplomacie a obrany prišla do bieloruského mesta Homeľ, kde "čaká" na príchod ukrajinskej strany.



Zelenskyj krátko na to zopakoval, že jeho krajina je ochotná rokovať, avšak na iných miestach, ktoré voči nej neprejavujú agresiu.



Zelenskyj vo videopríhovore spomenul ako alternatívne miesta rozhovorov konkrétne Varšavu, Bratislavu, Istanbul, Budapešť a Baku, informuje AP. Možné sú podľa neho aj iné lokality.