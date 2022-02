Ukrajina odmietla obvinenia Moskvy, že využíva diverzantov a sabotérov

Kyjev/Moskva 21. februára (TASR) - Ruská armáda v pondelok uviedla, že ukrajinskí vojenskí diverzanti sa pokúsili vstúpiť na ruské územie v ozbrojených vozidlách. Kyjev toto obvinenie odmietol a označil to za nepravdivé. Západné krajiny sa obávajú, že Moskva si podobnými správami môže hľadať zámienku na inváziu, píše agentúra Reuters.



"Ani jeden z našich vojakov neprekročil hranicu s Ruskou federáciou a dnes nebol zabitý ani jeden (muž)," povedal novinárom predstaviteľ ukrajinského ministerstva vnútra Anton Geraščenko.



Ruská armáda tvrdí, že pri marení útoku "ukrajinských sabotérov" bolo zabitých päť ľudí. Agentúra TASS predtým zverejnila správu v ktorej tvrdila, že ukrajinský sabotér sa odpálil pri pokuse umiestniť výbušniny v Donecku.



Ukrajina a jej západní spojenci už niekoľko dní varujú, že Moskva by si mohla "vyrobiť zámienku" na inváziu na Ukrajinu. Moskva popiera, že by plánovala akýkoľvek útok, avšak žiada rozsiahle bezpečnostné záruky vrátane prísľubu, že Ukrajina nikdy nevstúpi do Severoatlantickej aliancie (NATO).