Ukrajina odmietla obvinenia zo zasahovania do záležitostí Gruzínska

Kyjev 13. marca (TASR) - Kyjev v pondelok odmietol tvrdenia Tbilisi, že Ukrajina zasahuje do vnútropolitickej situácie Gruzínska vyjadrovaním sa k protivládnym protestom. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Gruzínski predstavitelia opakovaním ruskej propagandy takmer slovo po slove obvinili Ukrajinu z prípravy štátneho prevratu v Gruzínsku a zo zatiahnutia krajiny do vojny s Ruskom," uviedol hovorca ukrajinskej diplomacie Oleh Nikolenko.



"Kategoricky odmietame takéto narážky, ktoré nemajú nič spoločné s realitou," dodal s tým, že "gruzínski predstavitelia hľadajú nepriateľa na nesprávnom mieste".



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa počas minulotýždňovej vlne demonštrácií Gruzíncom poďakoval, že mávali aj ukrajinskými vlajkami a zaželal im, aby ich demokratické snahy boli úspešné.



Gruzínsky premiér Irakli Garibašvili vyzval Zelenského, aby nezasahoval do vnútropolitickej situácie v Gruzínsku.



"Ak osoba, ktorá je vo vojne... odpovedá na deštruktívne konanie niekoľkých tisícov ľudí tu v Gruzínsku, ide o priamy dôkaz, že táto osoba je zapojená, motivovaná spraviť niečo aj tu, (niečo tu) zmeniť," povedal Garibašvili v nedeľnom rozhovore pre gruzínsku televíziu IMEDI.



Moskva v piatok tvrdila, že masové protesty v Gruzínsku podnietili cudzie mocnosti a prirovnala ich k pokusu o prevrat.



Gruzínsky parlament v piatok odhlasoval stiahnutie kontroverzného vládneho návrhu zákona o zahraničných agentoch, ktorý vyvolal hromadné protesty. Podľa tohto návrhu sa mali všetky organizácie, ktorých financovanie zo zahraničia prekročí 20 percent, registrovať ako "zahraniční agenti".