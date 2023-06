Ukrajina odmietla Orbánovu výzvu na prímerie a rokovania s Ruskom

Kyjev/Londýn 2. júna (TASR) - Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí v piatok odmietlo výzvu maďarského premiéra Viktora Orbána na mierové rokovania s Ruskom, informovala britská stanica BBC.



V rozhlasovom rozhovore zverejnenom v piatok sa Orbán vyslovil za mierové rozhovory medzi Ukrajinou a Ruskom pred začiatkom očakávanej ukrajinskej protiofenzívy.



"Skôr ako Ukrajinci začnú protiútok, musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme dosiahli prímerie a začali mierové rozhovory," povedal maďarský premiér. Zároveň sa označil za jediného premiéra v EÚ, ktorý je zástancom mieru, a zdôraznil, že sa pre to ocitá v zložitej situácii.



V reakcii na to hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Oleh Nikolenko vyhlásil, že mierové rozhovory budú možné až po úplnom stiahnutí ruských vojsk z Ukrajiny.



"Prímerie bez tejto podmienky by zmrazilo status quo, dalo by Rusku príležitosť preskupiť a nahromadiť (vojenské) sily a pristúpiť k novej vlne agresie. Dokazujú to (naše) skúsenosti z rokov 2014-22," napísal Nikolenko vo svojom statuse na sociálnej sieti Facebook.



Dodal, že pokračujúce každodenné ruské útoky na ukrajinské mestá dokazujú, že Moskva neuvažuje o iných scenároch ako o pokračovaní vojny.



"V záujme zmiernenia tejto situácie vyzývame predsedu maďarskej vlády, aby začal konať. Napríklad odsúdil ruskú agresiu, požadoval od Moskvy zastavenie vojny a návrat ruskej armády na ruské územie, pripojil sa k medzinárodným opatreniam na izoláciu Ruska a nepodkopával jednotu v EÚ," apeloval hovorca ukrajinského rezortu diplomacie.



Medzičasom - podľa BBC - aj Kremeľ uviedol, že nevidí žiadne možnosti pre ukončenie vojenských operácií proti Ukrajine.



"O dialógu sme hovorili už neraz - teraz (ale) takýto variant neexistuje. Nezvažuje sa a nie sú preň ani žiadne predpoklady," povedal podľa BBC hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov.