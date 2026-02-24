< sekcia Zahraničie
Ukrajina odmietla ruské obvinenie, že chce získať jadrové zbrane
Británia a Francúzsko sú podľa SVR údajne presvedčené, že vlastníctvom jadrových zbraní by si Ukrajina dokázala zaistiť priaznivejšie podmienky na ukončenie vojnového konfliktu.
Autor TASR
Kyjev 24. februára (TASR) - Ukrajina v utorok označila za „absurdné“ vyjadrenia ruskej zahraničnej spravodajskej služby SVR, že Kyjev sa snaží získať jadrové zbrane s pomocou Veľkej Británie a Francúzska. Obvinenia Moskvy už skôr v utorok odmietol aj Londýn a Paríž, informuje TASR podľa agentúry Reuters.
„Ruskí predstavitelia, známi svojimi pôsobivými klamstvami, sa opäť snažia vymyslieť nezmysel o ‚špinavej bombe’,“ povedal pre Reuters hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Heorhij Tychyj.
„Aby bolo jasné: Ukrajina už mnohokrát poprela takéto absurdné ruské tvrdenia a teraz ich znovu oficiálne popierame,“ dodal hovorca.
SVR prišla v utorok s tvrdením, že britské a francúzske elity „nie sú pripravené akceptovať porážku“ vo vojne na Ukrajine a údajne zvažujú, že Kyjevu poskytnú jadrovú bombu alebo tzv. špinavú bombu s rádioaktívnym materiálom.
Británia a Francúzsko sú podľa SVR údajne presvedčené, že vlastníctvom jadrových zbraní by si Ukrajina dokázala zaistiť priaznivejšie podmienky na ukončenie vojnového konfliktu. SVR dodala, že Nemecko túto iniciatívu odmietlo podporiť, čo označila za rozumné rozhodnutie. Moskva však žiadne dôkazy nepredložila.
Hovorca britského premiéra Keira Starmera obvinenia označil za snahu ruského prezidenta Vladimira Putina odviesť pozornosť od vojenskej agresie na Ukrajine. Na platforme X sa voči vyjadreniam SVR ohradilo aj francúzske ministerstvo zahraničných vecí.
