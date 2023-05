Ukrajina odmietla spojitosť s údajným útokom dronov na Kremeľ

Kyjev 3. mája (TASR) - Ukrajina v stredu oznámila, že nemá nič spoločné s údajným útokom dronov na Kremeľ, ktorý Moskva označila za pokus o zabitie ruského prezidenta Vladimira Putina. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Ukrajina nemá nič do činenia s útokmi dronov na Kremeľ," uviedol hovorca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak. Ukrajina podľa jeho slov na Kremeľ neútočí, pretože to v prvom rade nevedie k riešeniu žiadnych vojenských cieľov.



Útok na Kremeľ by bol podľa Podoľaka mimoriadne nevýhodný v spojitosti s prípravou na ukrajinskú protiofenzívu a vyprovokoval by Rusko k ešte radikálnejším činom.



Podoľak tiež podľa AFP naznačil, že tento útok bol zinscenovaný Moskvou. "Takéto zinscenované správy Ruska by mali byť posudzované výhradne ako pokus pripraviť informačné zázemie na rozsiahly teroristický útok na Ukrajinu," uviedol.



Moskva v stredu oznámila, že zostrelila dve ukrajinské bezpilotné lietadlá, ktoré mierili na Kremeľ. Ten túto operáciu označil za "plánovaný teroristický čin" a pokus o ohrozenie života prezidenta Ruskej federácie. Pri tomto incidente nezaznamenali škody ani zranenia.



Kremeľ uviedol, že prezident Vladimir Putin je v bezpečí a naďalej pracuje podľa plánovaného harmonogramu.



Rusko si ponecháva právo odpovedať, "kedy a kde to uzná za vhodné", citovala oficiálne vyhlásenie ruská agentúra TASS, uviedla agentúra AP.