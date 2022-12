Ukrajina odobrala akreditáciu dánskej novinárke, tá odmieta pochybenie

Kodaň/Kyjev 20. decembra (TASR) - Ukrajina odobrala novinársku akreditáciu reportérke dánskej verejnoprávnej televízie DR Matilde Kimerovej pre obvinenia, že šíri ruskú propagandu. Oznámila to v utorok samotná televízna stanica, pričom DR i Kimerová obvinenia popreli. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



Kimerová je oceňovanou novinárkou, ktorá pre televíziu DR pokrýva ukrajinské a ruské spravodajstvo od roku 2014. Ukrajina jej ešte v auguste zrušila novinársku akreditáciu.



Na decembrovom stretnutí Ukrajinskej bezpečnostnej služby (SBU) sa hovorilo o tom, že 41-ročná dánska novinárka šíri ruskú propagandu a že jej príspevky na sociálnych sieťach naznačujú, že sympatizuje s Ruskom. Kimerová to povedala pre Reuters s tým, že SBU svoje tvrdenia nepodložila dôkazmi.



"Nezapájam sa do propagandy. Mojou jedinou úlohou v práci je informovať Dánov o tom, čo sa deje na Ukrajine," uviedla Kimerová.



Šéfredaktor zahraničnej redakcie televízie DR Niels Kvale označil obvinenia za "absolútne nezdokumentované a bláznivé".



Dánsky minister zahraničných vecí Lars Lökke Rasmussen pre Reuters uviedol, že bude pracovať na tom, aby záležitosť vyriešil na politickej úrovni. "Sám som s veľkým záujmom sledoval, ako Kimerová pokrýva vojnu. Je to novinárka, ktorej novinárska integrita, pokiaľ viem, nebola spochybnená," uviedol Rasmussen.



Kimerová (41) bola v auguste vyhostená aj z Ruska v súvislosti zo zásahom proti západným médiám, ku ktorému tamojšie úrady pristúpili po invázii ruskej armády na Ukrajinu.