Ukrajina odovzdala ICC dokumentáciu o útokoch na svoju infraštruktúru
Zasiahnuté boli tepelné, vodné aj kogeneračné elektrárne, ako aj distribučné siete.
Autor TASR
Kyjev 25. februára (TASR) – Ukrajina predložila Medzinárodnému trestnému súdu (ICC) dokumentáciu o ruských útokoch na objekty a zariadenia svojej energetickej infraštruktúry, ku ktorým došlo od júla 2025 do februára 2026. Informoval o tom generálny prokurátor Ukrajiny Ruslan Kravčenko, ktorého citoval web denníka Le Monde, píše TASR.
Dokument vypracovala kancelária generálneho prokurátora v koordinácii s hlavným vyšetrovacím oddelením Bezpečnostnej služby Ukrajiny (SBU) a medzirezortnou pracovnou skupinou vojenských expertov v súlade s článkom 15 Rímskeho štatútu - zakladajúcej zmluvy ICC.
Podľa Kravčenka „útoky organizované najvyššími vojenskými a politickými predstaviteľmi Ruskej federácie“ počas aktuálnej vykurovacej sezóny zasiahli všetky typy energetických zariadení vo väčšine regiónov Ukrajiny.
Tieto útoky mali podobu kombinovaných a masívnych úderov s využitím pozemných, leteckých i námorných zbraní. Ich intenzita podľa Kyjeva prevyšovala predchádzajúce vlny útokov z obdobia od októbra 2022 do marca 2023 a následne od marca 2024 do marca 2025.
Ukrajinské úrady uvádzajú, že poškodené boli všetky články energetického systému – od výroby cez prenos až po distribúciu. Zasiahnuté boli tepelné, vodné aj kogeneračné elektrárne, ako aj distribučné siete.
„Kumulatívny efekt bombardovania v kombinácii s nepriaznivým počasím spôsobil, že táto kampaň bola systematickejšia a deštruktívnejšia ako predchádzajúce,“ konštatoval generálny prokurátor a dodal, že jej dôsledky pociťoval „takmer každý obyvateľ Ukrajiny“.
Podľa oficiálnych údajov si raketové útoky na energetické objekty v sledovanom období vyžiadali aj 11 civilných obetí a 68 zranených.
Kyjev tvrdí, že tieto útoky „nepriniesli a nemohli priniesť žiaden vojenský úžitok“. Ich cieľom bolo „terorizovať obyvateľstvo a vytvárať neúnosné životné podmienky“. Ukrajinské úrady ich označujú za „rozsiahly a systematický útok“ s prvkami zločinu proti ľudskosti.
Rusko začalo systematické útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru už na jeseň 2022, keď sa zameralo na elektrárne, rozvodne a prenosové sústavy. Viedli k rozsiahlym výpadkom dodávok elektriny, kúrenia i vody, najmä počas zimných mesiacov. Kyjev ich opakovane označuje za vojnové zločiny a snahu oslabiť morálku obyvateľstva.
Takéto útoky vyvolávajú vlny solidarity s Ukrajinou: Európska únia, Spojené štáty a ďalšie krajiny tento rok, rovnako aj v uplynulých vojnových rokoch poskytli Ukrajine generátory, transformátory, vysokonapäťové zariadenia aj finančnú pomoc na opravu poškodených elektrární a rozvodných sietí. V mnohých európskych štátoch aj tento rok prebiehajú verejné zbierky na nákup elektrocentrál a humanitárne kampane zamerané na zabezpečenie tepla a svetla pre domácnosti počas zimy.
Medzinárodný trestný súd so sídlom v Haagu v minulosti vydal zatykače v súvislosti s vojnou na Ukrajine a vedie vyšetrovanie možných vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti. Predloženie novej dokumentácie môže rozšíriť rozsah prebiehajúceho vyšetrovania o systematické útoky na civilnú energetickú infraštruktúru.
