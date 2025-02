Ukrajina odovzdala na preskúmanie návrh dohody o nerastných surovinách

Kyjev 14. februára (TASR) - Ukrajina predložila Spojeným štátom na posúdenie návrh, ktorý by Washingtonu umožnil prístup k ukrajinským prírodným zdrojom výmenou za pokračujúcu podporu Ukrajiny zo strany USA. V piatok to oznámil nemenovaný ukrajinský predstaviteľ, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Americký minister financií Scott Bessent tento týždeň navštívil Kyjev, aby odovzdal prvý návrh dohody, ktorý podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Kyjev preštuduje s cieľom dokončiť ho na prebiehajúcej Mníchovskej bezpečnostnej konferencii (MSC). Bessent uviedol, že USA pomocou plánovanej dohody zároveň zabezpečia "dlhodobý bezpečnostný štít pre všetkých Ukrajincov".



"Ukrajina odovzdala dokument," povedal novinárom člen kyjevskej delegácie na MSC a dodal, že americká strana požiadala o čas na jeho preskúmanie.



Americký prezident Donald Trump, ktorý počas predvolebnej kampane kritizoval rozsiahlu americkú pomoc Ukrajine, nedávno vyhlásil, že výmenou za americkú podporu chce od Ukrajiny tieto nerastné suroviny vo výške 500 miliárd dolárov (482 miliárd eur).



Šéf americkej diplomacie Marco Rubio tento týždeň povedal, že očakáva dosiahnutie dohody o ukrajinskom nerastnom bohatstve. Táto dohoda by podľa neho čiastočne kompenzovala USA za peniaze, ktoré poslali na zbrane na pomoc Ukrajine, ktorá sa už takmer tri roky bráni invázii ruských vojsk.



Zelenskyj v tzv. víťaznom pláne, ktorý oznámil v decembri, načrtol možnosť prehĺbenia hospodárskych väzieb Ukrajiny s jej západnými partnermi, pričom sa odvolával na zásoby cenných nerastných surovín v jeho krajine, pripomína AFP.