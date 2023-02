Ukrajina odporučila pre hrozbu útokov na výročie diaľkovú výučbu

Kyjev 21. februára (TASR) - Kyjev odporučil v utorok školám v krajine, aby od 22. do 24. februára pristúpili k tzv. diaľkovému vyučovaniu. Ako dôvod uviedol hroziace raketové útoky, ktoré by Rusko mohlo podniknúť pri príležitosti prvého výročia svojej invázie na Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ukrajinské ministerstvo školstva uviedlo, že diaľkové vyučovanie školám v týchto dňoch odporučilo ako preventívne opatrenie pred výročím invázie, a to s cieľom "chrániť životy a zdravie všetkých účastníkov vzdelávacieho procesu".



Rusko už od októbra pravidelne vykonáva raketové a dronové útoky a Kyjev sa teraz obáva, že by pri príležitosti piatkového výročia invázie mohlo pristúpiť k novej vlne náletov.



Počas ruskej invázie už boli zničené stovky ukrajinských škôl. Mnohé ďalšie školy zase boli nútené prejsť na kombináciu prezenčného a dištančného vzdelávanie, a to pre množstvo problémov zapríčinených ruskými útokmi, ako napríklad pre časté výpadky elektrického prúdu. Reuters v tejto súvislosti pripomína, že prezenčné vyučovanie zároveň bolo v tomto školskom roku umožnené len tým ukrajinským školám, ktoré majú funkčný protiletecký kryt.