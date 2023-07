Ukrajina odsúdila muža ktorý sa sprisahal s Ruskom na desať rokov

Kyjev 14. júla (TASR) - Ukrajinský súd uväznil na desať rokov muža, ktorého uznal za vinného zo sprisahania s Ruskom s cieľom vyhodiť do vzduchu dopravnú infraštruktúru a narušiť tak dodávky zahraničných zbraní na Ukrajinu. Oznámila to v piatok Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU), informuje TASR podľa správy denníka The Guardian.



SBU uviedla, že muža zadržala ešte vo februári predtým, ako sa mu podarilo splniť misiu. Identitu muža nezverejnila. Spresnila však, že od začiatku invázie bojoval po boku militantných skupín podporovaných Ruskom na východe Ukrajiny.



Po tom, čo muž bojoval proti ukrajinským silám na juhu Ukrajiny, ho ruská vojenská rozviedka poverila úlohou, v rámci ktorej mal vyhodiť do vzduchu infraštruktúrne objekty, napísal The Guardian s odvolaním sa na agentúru Reuters.



SBU presnejšie neuvádza, aké objekty mali byť cieľom útoku, no išlo podľa nej o objekty v Rivnenskej oblasti na západe Ukrajiny. Práve sa tam nachádza niekoľko dôležitých a z veľkej časti utajovaných ciest a železničných tratí vedúcich do Poľska.



"Aby splnil úlohu nepriateľa, vykonal zločinec územný prieskum v okolí infraštruktúrnych zariadení a pripravil sa na umiestnenie výbušnín na tých najzraniteľnejších miestach oboch ciest," uviedla SBU vo vyhlásení.