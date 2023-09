Ukrajina odsúdila príkaz Elona Muska na vypnutie satelitov Starlink

Kyjev 8. septembra (TASR) — Ukrajina obvinila miliardára Elona Muska z "páchania a podnecovania zla" v súvislosti s novou biografiou, podľa ktorej Musk vlani tajne prikázal vypnúť satelitnú komunikačnú sieť Starlink pozdĺž pobrežia polostrova Krym, aby sa narušil ukrajinský útok na ruskú námornú flotilu. TASR o tom informuje na základe piatkovej správy denníka The Guardian.



Autor Walter Isaacson v biografii píše, že keď sa ukrajinské morské drony s výbušninami priblížili k ruskej flotile, stratili spojenie a boli vyplavené na breh. Musk sa podľa Isaacsona obával, že Rusko bude na ukrajinský útok na Kryme reagovať použitím jadrových zbraní.



"Tým, že Musk vypnutím Starlinku neumožnil ukrajinským dronom zničiť časť ruskej flotily, umožnil tejto flotile vypáliť rakety Kalibr na ukrajinské mestá. V dôsledku toho zomierajú civilisti a deti, ktoré sú obeťami zmesi ignorancie a veľkého ega," uviedol šéf ukrajinskej prezidentskej kancelárie Mychajlo Podoľak na sociálnej sieti X (bývalý Twitter).



"Prečo niektorí ľudia tak zúfalo chcú brániť vojnových zločincov a ich túžbu vraždiť? A uvedomujú si, že páchajú a podnecujú zlo?" napísal Podoľak.



Musk podľa Guardianu svoje vlaňajšie rozhodnutie obhajoval v piatok na sieti X tým, že nechcel, aby sa jeho spoločnosť SpaceX prevádzkujúca satelity siete Starlink "podieľala na veľkej vojnovej akcii a eskalácii konfliktu". Zároveň poprel tvrdenie, že by počas útoku dal Starlink v spomínaných oblastiach vypnúť, lebo ani nebol zapnutý.



Musk už predtým nahneval ukrajinských predstaviteľov vrátane prezidenta Volodymyra Zelenského svojimi návrhmi ukončenia ruskej agresie na Ukrajine.



V októbri minulého roka Musk navrhol mierovú dohodu zahŕňajúcu opätovné zorganizovanie referend pod záštitou OSN o Moskvou okupovaných častiach Ukrajiny, uznanie ruskej zvrchovanosti nad Krymským polostrovom a udelenie neutrálneho štatútu Ukrajine.



Po začiatku ruskej invázie Musk pôvodne súhlasil s dodávkou hardvéru pre Starlink Ukrajine, keďže boje poškodili jej komunikačnú infraštruktúru. Po tom, čo Kyjevu odrazil počiatočný ruský útok a spustil protiútok, si to údajne rozmyslel.



Miliardár Isaacsonovi povedal, že spoločnosť SpaceX vyrábajúca rakety a kozmické lode nemala v úmysle použiť Starlink vo vojne. "Bol určený na to, aby ľudia mohli sledovať Netflix a oddýchnuť si, vykonávať nenásilné činnosti - nie útoky dronmi."



Ukrajinské úrady Muska žiadali, aby spojenie pre drony obnovil. S miliardárom komunikoval ukrajinský vicepremiér Mychajlo Fedorov. Musk uviedol, že satelitné spojenie pre Krym neobnoví, pretože Ukrajina "zachádza príliš ďaleko a privoláva si strategickú porážku".



Spoločnosť SpaceX v októbri 2022 informovala, že si nemôže dovoliť financovať Starlink na Ukrajine a zastavuje dodávky nových terminálov. Dohoda bola dosiahnutá až po tom, ako Pentagón prisľúbil, že prevezme na seba časť nákladov.



SpaceX však vo februári tohto roka prijala opatrenia, ktorými Ukrajine obmedzuje možnosti využívať jej satelitné internetové služby na vojenské účely.