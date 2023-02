Ukrajina odsúdila vyjadrenia hudobníka Rogera Watersa o ruskej agresii

New York 8. februára (TASR) - Spoluzakladateľ hudobnej skupiny Pink Floyd Roger Waters v stredu na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN vyhlásil, že ruská invázia na Ukrajinu "nebola nevyprovokovaná". Za tento výrok si vyslúžil ostrú kritiku Kyjeva, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Invázia Ruskej federácie na Ukrajinu bola nezákonná. Čo najdôraznejšie ju odsudzujem," povedal 79-ročný britský hudobník prostredníctvom videospojenia. Následne však naznačil, že na vine je i Kyjev. "Aj ruská invázia na Ukrajinu nebola nevyprovokovaná. Čiže čo najdôraznejšie odsudzujem aj provokatérov," povedal.



Ukrajinský veľvyslanec pri OSN Serhij Kyslycia vo svojej reakcii - narážajúc na jeden z najznámejších hitov tejto kapely s názvom "Another Brick in the Wall" - poznamenal: "Smutné je pre jeho bývalých fanúšikov vidieť, ako (Roger Waters) prijíma rolu ďalšej 'tehly v múre' ruských dezinformácií a ruskej propagandy."



Watersa, ktorý už v minulosti vzbudil kontroverzné reakcie svojím postojom k vojne na Ukrajine, požiadalo o príhovor na BR OSN Rusko, ktoré aj iniciovalo stredajšie zasadnutie na tému dodávok zbraní Ukrajine.



Hudobníka už viackrát kritizovali za podporu šéfa Kremľa Vladimira Putina. V septembri zverejnil otvorený list ukrajinskej prvej dáme Olene Zelenskej. Obvinil v ňom "extrémnych nacionalistov", že priviedli Ukrajinu do "zničujúcej vojny", a argumentoval proti západným dodávkam zbraní Kyjevu.



V pondelok ho na Twitteri označila za antisemitu a "obhajcu Putina" aj textárka skladieb z dvoch najnovších albumov Pink Floydu Polly Samsonová. Waters na Twitteri tieto obvinenia odmietol.