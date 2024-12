Ukrajina odsúdila zásah proti proeurópskym demonštrantom v Gruzínsku

Kyjev 2. decembra (TASR) - Ukrajina v pondelok kritizovala gruzínske orgány za násilné potláčanie masových protestov, ktoré vypukli po rozhodnutí vlády o pozastavení prístupových rozhovorov s Európskou úniou do roku 2028. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí dôrazne odsudzuje pretrvávajúce porušovanie ľudských práv a použitie sily proti pokojným demonštrantom v Gruzínsku. Násilie nezostane bez následkov," oznámilo ministerstvo vo vyhlásení.



"Sme presvedčení, že európska integrácia je kľúčom k stabilite, prosperite a posilňovaniu demokratických inštitúcií v Gruzínsku. Usilujeme sa o úspešnú budúcnosť našich národov vo veľkej európskej rodine," uviedlo ministerstvo v Kyjeve.



Agentúra AFP poznamenala, že Rusko, naopak, v pondelok zásahy proti demonštrantom obhajovalo. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že miestne orgány prijímajú "opatrenia na stabilizáciu" situácie v krajine, pričom obvinil demonštrantov zo snahy podnecovať nepokoje.



Pozastavenie rokovaní s EÚ až do roku 2028 ohlásil vo štvrtok gruzínsky premiér Irakli Kobachidze. V reakcii na jeho oznámenie vyšli ešte v ten večer do ulíc hlavného mesta Tbilisi tisíce ľudí a protesty odvtedy pokračujú.