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Ukrajina odvolá vysokopostavených predstaviteľov štátnej Sense Bank
Ukrajinské protikorupčné úrady sa aj počas vojny proti Rusku snažia vo veľkej miere obmedzovať korupciu vrátane vysokopostavených predstaviteľov.
Autor TASR
Kyjev 20. augusta (TASR) - Ukrajinská vláda odvolá predsedu dozornej rady a generálneho riaditeľa štátnej banky Sense Bank, pretože figurujú v novom vyšetrovaní podozrení z korupcie. V stredu večer to na Telegrame oznámil ukrajinský premiér Serhij Koreckyj, podľa ktorého si zistenia protikorupčných orgánov vyžadujú primeranú reakciu a nemožno ich ignorovať. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.
Národný protikorupčný úrad Ukrajiny (NABU) v stredu uviedol, že „spustil špeciálnu operáciu zameranú na odhalenie zločineckej organizácie, ktorú viedli súčasní a bývalí ukrajinskí poslanci a ktorej súčasťou sú aj vysokopostavení predstavitelia prezidentskej kancelárie“. Podozrivé osoby sú obvinené z prania peňazí vo výške 150 miliónov hrivien (približne 2,89 milióna eur). NABU ozrejmil, že medzi podozrivými sú aj generálny riaditeľ a predseda dozornej rady štátnej banky.
Vyšetrovanie sa zameriava aj na Irynu Mudru, zástupkyňu vedúceho kancelárie prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorú už odvolal bez uvedenia dôvodu. Mudra neskôr potvrdila, že jej dom prehľadali a vyhlásila, že s vyšetrovateľmi plne spolupracuje.
Ukrajinské protikorupčné úrady sa aj počas vojny proti Rusku snažia vo veľkej miere obmedzovať korupciu vrátane vysokopostavených predstaviteľov. Tvrdia, že obmedzenie korupcie je nevyhnutné aj pre snahu Ukrajiny o členstvo v Európskej únii.
Národný protikorupčný úrad Ukrajiny (NABU) v stredu uviedol, že „spustil špeciálnu operáciu zameranú na odhalenie zločineckej organizácie, ktorú viedli súčasní a bývalí ukrajinskí poslanci a ktorej súčasťou sú aj vysokopostavení predstavitelia prezidentskej kancelárie“. Podozrivé osoby sú obvinené z prania peňazí vo výške 150 miliónov hrivien (približne 2,89 milióna eur). NABU ozrejmil, že medzi podozrivými sú aj generálny riaditeľ a predseda dozornej rady štátnej banky.
Vyšetrovanie sa zameriava aj na Irynu Mudru, zástupkyňu vedúceho kancelárie prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorú už odvolal bez uvedenia dôvodu. Mudra neskôr potvrdila, že jej dom prehľadali a vyhlásila, že s vyšetrovateľmi plne spolupracuje.
Ukrajinské protikorupčné úrady sa aj počas vojny proti Rusku snažia vo veľkej miere obmedzovať korupciu vrátane vysokopostavených predstaviteľov. Tvrdia, že obmedzenie korupcie je nevyhnutné aj pre snahu Ukrajiny o členstvo v Európskej únii.