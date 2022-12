Ukrajina odvolala Ruskom dosadeného šéfa atómovej elektrárne

Kyjev 1. decembra (TASR) — Ukrajinská spoločnosť Enerhoatom vo štvrtok odvolala Jurija Černyčuka z funkcie riaditeľa Ruskom okupovanej jadrovej elektrárne v juhoukrajinskom meste Záporožie (ZAES). Informovala o tom agentúra Reuters s tým, že so samotným Černyčukom sa jej nepodarilo skontaktovať.



Černyčuka za riaditeľa ZAES vymenovala v stredu spoločnosť Rosenergoatom, ktorá elektráreň riadi za ruskú stranu. Ruský prezident Vladimir Putin podpísal dekrét o oficiálnom prevzatí elektrárne do rúk Ruska v októbri.



Riaditeľ ukrajinskej spoločnosti Enerhoatom Petro Kotin vo štvrtok vo svojom vyhlásení, zverejnenom aj na sociálnej sieti Telegram, Černyčuka obvinil, že "zradil Ukrajinu a prešiel na stranu nepriateľa", keď sa namiesto snahy o čo najrýchlejšie oslobodenie atómovej elektrárne "rozhodol pomôcť ruským okupantom legalizovať jej zabratie". Tiež ho obvinil, že k podobnému konaniu nabáda aj ďalších zamestnancov elektrárne.



Rusko sa ZAES zmocnilo v marci, krátko po začiatku svojej invázie na Ukrajinu. Ukrajinskí technici pokračovali v prevádzkovaní ZAES, ale Kyjev obvinil Moskvu, že na ukrajinských technikov vyvíja veľký tlak.



Už v októbri mnohé médiá informovali, že zamestnanci Rosenergoatomu, ktorí sú v elektrárni prítomní takmer od začiatku jej okupácie ruskou armádou, nútia ukrajinských zamestnancov, aby podpísali dokumenty o svojom prechode do ruskej spoločnosti.



V pondelok Ukrajina informovala, že ukrajinským technikom, ktorí odmietli podpísať zmluvy s Rosenergoatomom, Moskva dokonca zakázala vstup do elektrárne.



Kotin vo svojom vyhlásení vyzval zamestnancov ZAES, aby "nepredali svoju dušu diablovi" a nepodpisovali zmluvy s Rosenergoatomom a inými ruskými spoločnosťami. "Jedinou dôstojnou možnosťou je vydržať!" odkázal Kotin.



Ako "cynickú lož" odmietol Kotin tvrdenia, že tisíce ukrajinských energetikov prešli na stranu Rosenegoatomu. Dodal, že pokiaľ ide o Černyčuka, z práce bol prepustený a "skôr či neskôr sa bude za všetko zodpovedať pred zákonom a ľuďmi".



ZAES so šiestimi reaktormi bola roky pilierom ukrajinskej energetickej siete a pred ruskou inváziou sa na výrobe elektriny na Ukrajine podieľala zhruba 20 percentami. Od septembra však elektrinu nevyrába.



Celý areál ZAES bol v doterajšom priebehu vojny často terčom ostreľovania — zo zodpovednosti zaň sa navzájom obviňujú obe strany konfliktu. Experti pritom upozorňujú, že ostreľovanie ZAES môže viesť k ďalšej jadrovej katastrofe v krajine, ktorá bola už v roku 1986 miestom najhoršej jadrovej havárie na svete v atómovej elektrárni v Černobyle.



Medzinárodná agentúra pre jadrovú energiu (MAAE) chce, aby z tohto dôvodu bola v okolí ZAES vyhlásená bezpečná zóna.