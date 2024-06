Ukrajina opäť avizuje odstávky v dodávkach elektriny

Kyjev 23. júna (TASR) - Ukrajinská energetická spoločnosť Ukrenerho avizuje celoplošný výpadok v dodávkach elektriny, ku ktorému dôjde v pondelok na celom území Ukrajiny z dôvodu zvýšeného počtu útokov na elektrárne a energetickú infraštruktúru.



Ako v nedeľu dodala agentúra AFP, kvôli intenzívnym útokom ruskej armády museli od mája na Ukrajine opäť obmedziť dodávky elektriny. Distribučné spoločnosti vydávajú harmonogramy, podľa ktorých odberatelia vedia, kedy na ich odbernom mieste dôjde k prerušeniu dodávok elektriny.



Závažnejšie výpadky sa začnú od nedeľnej polnoci a potrvajú do pondelkovej polnoci, uviedla spoločnosť Ukrenerho, pričom dodala, že najväčší výpadok nastane v pondelok od 19.00 h do 23.00 h miestneho času. Ozrejmila, že je to spôsobené "nárastom spotreby na začiatku pracovného týždňa a zložitou situáciou v energetickom systéme po masívnych ruských útokoch".



Ukrajina je po útokoch ruskej armády čoraz viac nútená dovážať elektrinu zo susedných krajín, čo jej však na druhej strane umožňuje obmedziť výpadky v dodávkach elektriny na určité hodiny dňa, najmä popoludní.