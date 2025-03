Ukrajina opäť čelila dronovému útoku

Kyjev/Moskva 26. marca (TASR) - Ukrajinská armáda tvrdí, že v noci na stredu nad územím Ukrajiny zostrelila 56 zo 117 dronov vypustených Ruskom. S odvolaním sa na rannú zvodku generálneho štábu ukrajinskej armády o tom informoval spravodajský web France 24, píše TASR.



Podľa ukrajinských blogerov v ukrajinskom vzdušnom priestore boli súčasne desiatky dronov kamikadze. Masívny útok dronov Šáhid iránskej výroby hlásil opäť aj primátor mesta Kryvyj Rih Olexandr Vilkul. Dodal, že na viacerých miestach vypukli požiare. Poškodená bola takto administratívna budova, sklady a priemyselný závod. K obetiam na životoch podľa neho nedošlo.



V meste Achtyrka v Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny boli podľa oblastnej samosprávy v dôsledku útoku dronu a jeho odrazenia poškodené dva bytové domy, štyri obchody, administratívna budova, niekoľko áut, hospodárske budovy a kiosky v tržnici. Nateraz nie sú hlásené žiadne obete.



Rusko tvrdí, že jeho jednotky protivzdušnej obrany zneškodnili v noci na stredu deväť dronov vrátane dvoch nad Čiernym morom. Nateraz nie je jasné, či dva drony zostrelené nad morom mali útočiť na námorné ciele, alebo len prelietavali nad danou oblasťou.



Tieto správy o dronových útokoch boli zverejnené len niekoľko hodín po tom, ako Spojené štáty oznámili, že sa s Moskvou a Kyjevom dohodli na prímerí v oblasti Čierneho mora.



Web France 24 s odvolaním sa na Biely dom konkretizoval, že Moskva a Kyjev sa dohodli, že "zaistia bezpečnú plavbu, vylúčia používanie sily a zabránia využívaniu obchodných plavidiel na vojenské účely v Čiernom mori". Kremeľ si však stanovil podmienku, že táto dohoda môže nadobudnúť platnosť až po zrušení časti sankčných obmedzení, ktoré voči Rusku zaviedla EÚ.



Požiadavky Moskvy zahŕňajú zrušenie sankcií voči banke Rosseľchozbank a spoločnostiam vyrábajúcim a vyvážajúcim hnojivá, zrušenie obmedzení na obsluhu lodí plaviacich sa pod ruskou vlajkou zapojených do obchodu s potravinami a hnojivami v prístavoch a zrušenie obmedzení dodávok poľnohospodárskych strojov a tovaru na výrobu potravín a hnojív do Ruska.



Kyjev sa zaviazal implementovať dohodu, ktorú prezident Volodymyr Zelenskyj označil za dobré opatrenia. Ukrajina by podľa vyjadrení tamojších politikov uvítala, keby na dodržiavanie dohôd dohliadali tretie krajiny.



Biely dom o dohode informoval prostredníctvom dvoch tlačových správ: jedna sa týkala rokovaní delegácie USA s Ukrajinou, druhá rokovania amerických emisárov s ruskými. Všetky tieto rokovania sa v uplynulých dňoch konali v Saudskej Arábii.