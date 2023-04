Ukrajina opäť požiadala partnerov o dodanie moderných stíhačiek F-16

Kyjev 27. apríla (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba vo štvrtok opäť žiadal spojencov o dodanie stíhačiek F-16, ktoré podľa neho Rusko skôr odradia, ako vyprovokujú. TASR o tom informuje podľa britského denníka The Guardian.



"Typy zbraní, o ktorých nám bolo povedané, že 'vyprovokujú Rusko k eskalácii', ak budú dodané na Ukrajinu, no nevyprovokovali – delostrelectvo, systém MLRS, protivzdušná obrana, tanky, rakety dlhého doletu," napísal Kuleba na sociálnej sieti. Iné to nebude ani v prípade moderných západných stíhačiek. "Je čas urobiť tento krok," dodal.



O stíhačky F-16 spojencov vo štvrtok požiadal aj poradca ukrajinského ministra vnútra Anton Heraščenko. "Ukrajina potrebuje (stíhačky) F-16... Ide o ochranu nielen ukrajinského neba, ale celej Európy," uviedol na sociálnej sieti.



Dodal, že "udržateľný mier nie je možný bez ukrajinského víťazstva". "Víťazstvo a mier priamo závisia od typov dodaných zbraní a rýchlosti ich dodania," napísal.



Ukrajina zatiaľ získala od partnerov – Slovenska a Poľska – sovietske stíhačky MiG-29. Západní spojenci na čele s USA sa napriek viacerým žiadostiam zatiaľ nerozhodli Kyjevu dodať moderné stíhačky.