< sekcia Zahraničie
Ukrajina opäť prevzala kontrolu nad šiestimi svojimi obcami
Podľa analýzy údajov Inštitútu pre výskum vojny (ISW), ktorú vykonala agentúra AFP, ruská armáda v utorok dosiahla najväčšie vojenské zisky za 24 hodín počas viac ako jedného roka.
Autor TASR
Kyjev 15. augusta (TASR) - Ukrajina získala kontrolu nad šiestimi obcami, ktoré Moskva nedávno obsadila, uviedol v piatok generálny štáb ukrajinskej armády. Došlo k tomu po rýchlom napredovaní Ruska na východe krajiny ešte pred summitom prezidenta USA Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina na Aljaške. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Rusko v utorok rýchlo napredovalo k mestu Dobropilľa, pričom zdolalo ukrajinské obranné línie. Postup nepriateľa za posledné tri dni zastavili sily z pluku Azov spolu s ďalšími jednotkami, uviedol generálny štáb Ukrajiny. Dodal, že Kyjev znovu dobyl šesť dedín v tejto oblasti.
Podľa analýzy údajov Inštitútu pre výskum vojny (ISW), ktorú vykonala agentúra AFP, ruská armáda v utorok dosiahla najväčšie vojenské zisky za 24 hodín počas viac ako jedného roka.
Ukrajinské úrady nariadili v júli evakuáciu rodín s deťmi z Dobropilľe. Mesto, ktoré malo pred inváziou približne 28.000 obyvateľov, je v súčasnosti pod nepretržitou paľbou ruských dronov a delostrelectva, pripomína AFP.
Rusko v utorok rýchlo napredovalo k mestu Dobropilľa, pričom zdolalo ukrajinské obranné línie. Postup nepriateľa za posledné tri dni zastavili sily z pluku Azov spolu s ďalšími jednotkami, uviedol generálny štáb Ukrajiny. Dodal, že Kyjev znovu dobyl šesť dedín v tejto oblasti.
Podľa analýzy údajov Inštitútu pre výskum vojny (ISW), ktorú vykonala agentúra AFP, ruská armáda v utorok dosiahla najväčšie vojenské zisky za 24 hodín počas viac ako jedného roka.
Ukrajinské úrady nariadili v júli evakuáciu rodín s deťmi z Dobropilľe. Mesto, ktoré malo pred inváziou približne 28.000 obyvateľov, je v súčasnosti pod nepretržitou paľbou ruských dronov a delostrelectva, pripomína AFP.