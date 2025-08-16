Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 16. august 2025
< sekcia Zahraničie

Ukrajina opäť prevzala kontrolu nad šiestimi svojimi obcami

.
Na snímke, ktorú vydal gubernátor Belgorodskej oblasti Viačeslav Gladkov na sociálnej sieti Telegram vo štvrtok 14. augusta 2025, dym stúpa z horiaceho auta po ukrajinskom dronovom útoku na mesto Belgorod v pohraničnej Belgorodskej oblasti na západe Ruska. Foto: TASR/AP

Podľa analýzy údajov Inštitútu pre výskum vojny (ISW), ktorú vykonala agentúra AFP, ruská armáda v utorok dosiahla najväčšie vojenské zisky za 24 hodín počas viac ako jedného roka.

Autor TASR
Kyjev 15. augusta (TASR) - Ukrajina získala kontrolu nad šiestimi obcami, ktoré Moskva nedávno obsadila, uviedol v piatok generálny štáb ukrajinskej armády. Došlo k tomu po rýchlom napredovaní Ruska na východe krajiny ešte pred summitom prezidenta USA Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina na Aljaške. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Rusko v utorok rýchlo napredovalo k mestu Dobropilľa, pričom zdolalo ukrajinské obranné línie. Postup nepriateľa za posledné tri dni zastavili sily z pluku Azov spolu s ďalšími jednotkami, uviedol generálny štáb Ukrajiny. Dodal, že Kyjev znovu dobyl šesť dedín v tejto oblasti.

Podľa analýzy údajov Inštitútu pre výskum vojny (ISW), ktorú vykonala agentúra AFP, ruská armáda v utorok dosiahla najväčšie vojenské zisky za 24 hodín počas viac ako jedného roka.

Ukrajinské úrady nariadili v júli evakuáciu rodín s deťmi z Dobropilľe. Mesto, ktoré malo pred inváziou približne 28.000 obyvateľov, je v súčasnosti pod nepretržitou paľbou ruských dronov a delostrelectva, pripomína AFP.
.

Neprehliadnite

Operačné stredisko ZZS zrušilo výberové konanie na záchranky

NOVANSKÝ: Ranný štamprlík nechráni pred hnačkou na dovolenke

OTESTUJTE SA: Spoznáte mesto podľa jeho slávnej pamiatky?

Trump sa stretne s Putinom 15. augusta na Aljaške